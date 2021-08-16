معظم الدبلوماسيين غادروا كابول.. 60 دولة تصدر بيانا مشتركا بشأن أفغانستان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر الأحد إن أكثر من 60 دولة أصدرت بيانا مشتركا يشدد على ضرورة فتح المجال أمام الأفغان والأجانب الراغبين في الخروج من أفغانستان وإبقاء المطارات والمعابر الحدودية مفتوحة.

وقالت الحكومة الأمريكية وأكثر من 60 دولة منها أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا وقطر والمملكة المتحدة في بيان مشترك إن من ”يتولون مواقع السلطة في أنحاء أفغانستان يتحملون المسؤولية، والمساءلة، فيما يخص حماية الأرواح والممتلكات واستعادة الأمن والنظام على الفور“.

بغضون ذلك، قال مسؤول أمريكي فجر اليوم الإثنين، إن معظم الدبلوماسيين الغربيين غادروا كابول، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على نحو واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ليل الأحد، حالة من الفوضى العارمة وتدافع المواطنين الأفغان في مطار كابول محاولين الهرب من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول.

وتزامن التدافع والفوضى العارمة بالتزامن مع استعداد رحلات إجلاء دبلوماسيين أجانب لمغادرة المطار.

وقال اثنان من كبار قيادات حركة طالبان في كابول، الأحد، في أعقاب مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد، إن الحركة سيطرت على قصر الرئاسة الأفغاني.

ونقلت وسائل إعلام عن حارس الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، قوله، إنه ”يقوم الآن بتسليم القصر الرئاسي رسميا لحركة طالبان“، فيما قال المسؤول الأمني في طالبان من داخل القصر الرئاسي، إن ”عمليات التسليم والتسلم في كل أفغانستان جرت دون إراقة دماء“، وفق قوله.

وكان متحدث من طالبان، قد قال إن مسلحي الحركة يسيطرون على عدة أحياء من العاصمة كابول.

وكتب الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة: ”وحدات عسكرية من إمارة أفغانستان الإسلامية دخلت مدينة كابول لضمان الأمن“.

وأضاف: ”تقدمها يتواصل بشكل طبيعي“.

وفي غضون ذلك، قالت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول في تحذير أمني، الأحد، إن الوضع الأمني في كابول يتغير بسرعة بما في ذلك عند المطار الذي تردْ منه تقارير عن دوي أعيرة نارية في وقت تقوم فيه القوات الأمريكية بإجلاء الأمريكيين من هناك.

وأضافت السفارة: ”هناك تقارير تفيد بأن المطار يتعرض لإطلاق نار، لذلك نحن نأمر المواطنين الأمريكيين بالاختباء في أماكنهم“.

وأعلن مسؤول في البنتاغون، الأحد، أن ”مئات“ من موظفي السفارة الأمريكية في كابول، غادروا أفغانستان.