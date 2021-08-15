الفوضى تعم مطار كابول بالتزامن مع رحلات إجلاء تستعد للمغادرة (فيديو)

أظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على نحو واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ليل الأحد، حالة من الفوضى العارمة وتدافع المواطنين الأفغان في مطار كابول محاولين الهرب من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول.

وتزامن التدافع والفوضى العارمة بالتزامن مع استعداد رحلات إجلاء دبلوماسيين أجانب لمغادرة المطار.

وقال اثنان من كبار قيادات حركة طالبان في كابول، الأحد، في أعقاب مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد، إن الحركة سيطرت على قصر الرئاسة الأفغاني.

وقال شهود عيان، إن مسلحي طالبان أزالوا العلم الأفغاني من داخل القصر الرئاسي في كابول.

ونقلت وسائل إعلام عن حارس الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، قوله، إنه ”يقوم الآن بتسليم القصر الرئاسي رسميا لحركة طالبان“، فيما قال المسؤول الأمني في طالبان من داخل القصر الرئاسي، إن ”عمليات التسليم والتسلم في كل أفغانستان جرت دون إراقة دماء“، وفق قوله.

وكان متحدث من طالبان، قد قال إن مسلحي الحركة يسيطرون على عدة أحياء من العاصمة كابول.

وكتب الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة: ”وحدات عسكرية من إمارة أفغانستان الإسلامية دخلت مدينة كابول لضمان الأمن“.

وأضاف: ”تقدمها يتواصل بشكل طبيعي“.

وفي غضون ذلك، قالت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول في تحذير أمني، اليوم الأحد، إن الوضع الأمني في كابول يتغير بسرعة بما في ذلك عند المطار الذي تردْ منه تقارير عن دوي أعيرة نارية في وقت تقوم فيه القوات الأمريكية بإجلاء الأمريكيين من هناك.

وأضافت السفارة: ”هناك تقارير تفيد بأن المطار يتعرض لإطلاق نار، لذلك نحن نأمر المواطنين الأمريكيين بالاختباء في أماكنهم“.

بغضون ذلك، أعلن مسؤول في البنتاغون، الأحد، أن ”مئات“ من موظفي السفارة الأمريكية في كابول، غادروا أفغانستان.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، إن ”مطار كابول الدولي يبقى مفتوحًا للرحلات التجارية، في وقت تتواصل فيه عمليات إجلاء الأمريكيين والأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة، ويخشون على حياتهم“.

وواصلت مروحيات أمريكية التحليق دون توقف بين المطار ومقر السفارة الأمريكية الواقع في ”المنطقة الخضراء“ المحصنة وسط العاصمة.

ونشرت واشنطن آلافًا من الجنود الأمريكيين في مطار كابول لتأمين عمليات الإجلاء.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال مسؤولان أمريكيان، إن الولايات المتحدة بدأت إجلاء دبلوماسييها من سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال أحد المسؤولين طالبًا عدم نشر اسمه: ”لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن، ونحن نتحدث، وأغلب الموظفين مستعدون للمغادرة.. السفارة تواصل عملها“، وفقًا لما نقلته وكالة ”رويترز“.