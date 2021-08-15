بايدن يرسل ألف جندي إضافي إلى كابول لتأمين عمليات الإجلاء

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قرر الرئيس الأميركي جو بايدن إرسال ألف جندي إضافي إلى كابول لتأمين عمليات إجلاء آلاف المدنيين الأميركيين والأفغان، على ما أفاد مسؤول في البنتاغون، في حين استولت حركة طالبان على الحكم في أفغانستان.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أنّ ستة آلاف جندي سيصلون إلى العامصة الأفغانية ”في الأيام المقبلة“، في وقت انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد ذعر في مطار كابول.

وقال مسؤول آخر في الوزارة إن ”مئات عدة“ من موظفي السفارة الأميركية في كابول غادروا أفغانستان.

وأوضح المسؤول لوكالة فرانس برس رافضا كشف هويته أنّ مطار كابول الدولي يبقى مفتوحا للرحلات التجارية، في وقت تتواصل عمليات إجلاء الأميركيين والأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة وباتوا يخشون على حياتهم.

وتقدّر وزارة الدفاع الأميركية بثلاثين ألفاً العدد الإجمالي للأشخاص الذين ينبغي إجلاؤهم من دبلوماسيين أو مواطنين أميركيين أو أفغان ساعدوا الولايات المتحدة وباتوا يخشون على حياتهم.

وواصلت مروحيات أميركية التحليق بدون توقف الأحد بين المطار ومقر السفارة الأميركية الواقع في ”المنطقة الخضراء“ المحصنة وسط العاصمة.

وأعلن مسؤول في البنتاغون، الأحد، أن ”مئات“ من موظفي السفارة الأمريكية في كابول، غادروا أفغانستان.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، إن ”مطار كابول الدولي يبقى مفتوحًا للرحلات التجارية، في وقت تتواصل فيه عمليات إجلاء الأمريكيين والأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة، ويخشون على حياتهم“.

وواصلت مروحيات أمريكية التحليق دون توقف بين المطار ومقر السفارة الأمريكية الواقع في ”المنطقة الخضراء“ المحصنة وسط العاصمة.

ونشرت واشنطن آلافًا من الجنود الأمريكيين في مطار كابول لتأمين عمليات الإجلاء.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال مسؤولان أمريكيان، إن الولايات المتحدة بدأت إجلاء دبلوماسييها من سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال أحد المسؤولين طالبًا عدم نشر اسمه: ”لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن، ونحن نتحدث، وأغلب الموظفين مستعدون للمغادرة.. السفارة تواصل عملها“، وفقًا لما نقلته وكالة ”رويترز“.

وفرَّ الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد، فيما دخل مقاتلو طالبان القصر الرئاسي معلنين ”النصر“.

وقال اثنان من كبار قيادات حركة طالبان في كابول، يوم الأحد، في أعقاب مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد، إن الحركة سيطرت على قصر الرئاسة الأفغاني.