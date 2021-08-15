الأمم المتحدة تحث طالبان على ضبط النفس لحماية الأرواح

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان إن جوتيريش حث، الأحد، ”طالبان وجميع الأطراف الأخرى (في أفغانستان) على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل حماية الأرواح، وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية“.

وأضاف المتحدث: ”يدعو (الأمين العام للأمم المتحدة) طالبان، وجميع الأطراف الأخرى إلى ضمان احترام وحماية القانون الإنساني الدولي، وحقوق وحريات جميع المواطنين“.

وقالت حركة طالبان المتشددة، يوم الأحد، إنها تريد انتقالًا سلميًا للسلطة في غضون أيام‎‎.

وجاء ذلك بعد أن وصل مقاتلو الحركة إلى العاصمة كابول دون أن يواجهوا مقاومة تذكر، بحسب وكالة ”رويترز“.

وذكر المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين، أن الحركة ستحمي حقوق المرأة، وحريات وسائل الإعلام، والعمال، والدبلوماسيين.

وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”نطمئن الناس، خاصة في مدينة كابول على أن أملاكهم وأرواحهم في أمان“.

وتابع المتحدث: ”قيادتنا وجهت بأن تبقى القوات على أبواب كابول وعدم دخول المدينة.. نريد نقلًا سلميًا للسلطة“ مشيرًا إلى أن الحركة تتوقع حدوث ذلك خلال أيام قليلة.

لكن بعد ذلك بساعات قال اثنان من كبار قيادات حركة طالبان في كابول لـ“رويترز“، في أعقاب مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد، إن الحركة سيطرت على قصر الرئاسة الأفغاني.

وقال شهود عيان، إن مسلحي طالبان أزالوا العلم الأفغاني من داخل القصر الرئاسي في كابل.

ونقلت وسائل إعلام عن حارس الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، قوله، إنه ”يقوم الآن بتسليم القصر الرئاسي رسميًا لحركة طالبان“، فيما قال المسؤول الأمني في طالبان من داخل القصر الرئاسي، إن ”عمليات التسليم والتسلّم في كل أفغانستان جرت دون إراقة دماء“، وفق قوله.

وكان متحدث من طالبان، قد قال إن مسلحي الحركة يسيطرون على عدة أحياء من العاصمة كابول.

وكتب الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة: ”وحدات عسكرية من إمارة أفغانستان الإسلامية دخلت مدينة كابول لضمان الأمن“.

وأضاف: ”تقدمها يتواصل بشكل طبيعي“.

وفي غضون ذلك، قالت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول في تحذير أمني، الأحد، إن الوضع الأمني في كابول يتغير بسرعة بما في ذلك عند المطار الذي تردْ منه تقارير عن دوي أعيرة نارية في وقت تقوم فيه القوات الأمريكية بإجلاء الأمريكيين من هناك.