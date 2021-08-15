مسؤول كبير بطالبان: الاختبار الحقيقي بدأ الآن

أعلن أحد كبار المسؤولين بحركة طالبان، الأحد، أن الانتصار السريع الذي حققته الحركة على الحكومة الأفغانية يعد إنجازًا منقطع النظير، لكن الاختبار الحقيقي للحكم الفعال سيبدأ الآن بعد فوز الحركة بالسلطة.

وفي بيان مقتضب بالفيديو قال برادر، رئيس المكتب السياسي لطالبان، إن الانتصار الذي شهد سقوط جميع المدن الرئيسة في غضون أسبوع كان سريعًا على نحو غير متوقع ولم يكن له مثيل في العالم.

لكنه قال إن الاختبار الحقيقي سيبدأ الآن بتلبية توقعات الناس وخدمتهم من خلال حل مشاكلهم.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد غادر، يوم الأحد، كابول إلى جمهورية طاجيكستان مع دخول حركة طالبان إلى العاصمة.

وفي أول تصريح له عقب فراره، قال غني في بيان نشره عبر حسابه على موقع ”فيسبوك“، إنه ”قرر الخروج حقنًا للدماء“، مضيفًا أنه غادر تجنبًا لحدوث ”اشتباكات كانت ستؤدي إلى مقتل الكثير من أبناء الوطن، وتدمير كابول“.

وأعلن الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، عن تشكيل مجلس لضمان نقل السلطة سلميًا، حيث قال: ”يمكن لمبادرة الإخوة في مجلس التنسيق والقادة الأفغان الآخرين، أن تمهد الطريق للحوار، والانتقال السلمي إلى سلام دائم“.

وقال كرزاي، عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“: ”بعد مغادرة السيد أشرف غني والمسؤولين عن البلاد، بهدف منع الفوضى، وتقليل معاناة الناس، وتحسين إدارة الشؤون المتعلقة بالسلام، والنقل السلمي للمجلس التنسيقي المكوّن من الدكتور عبدالله عبدالله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، والزعيم الجهادي قلب الدين حكمتيار“، بالإضافة إليه.

وظهر كرزاي، في فيديو برفقة بناته الثلاث، طالب فيه حركة طالبان بتوفير الحماية للشعب الأفغاني.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية إن مفاوضات أُجريت بشأن ضمان الانتقال السلمي للسلطة، فيما طمأن متحدث باسم حركة طالبان الشعب الأفغاني، حيث قال: ”نؤكد للشعب في أفغانستان أنه لن يكون هناك انتقام من أي أحد“.

كما أكد المتحدث في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“، أن ”طالبان ستمنح النساء الحق في التعليم، والعمل“، مبينًا أن طالبان لا تريد أن يهرب الناس إلى خارج البلاد، لكن تريدهم أن يبقوا، وأن يشاركوا في إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب.