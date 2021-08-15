أمريكا تعلن إجلاء مئات من موظفي سفارتها في كابول

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن مسؤول في البنتاغون، الأحد، أن ”مئات“ من موظفي السفارة الأمريكية في كابول، غادروا أفغانستان.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، إن ”مطار كابول الدولي يبقى مفتوحًا للرحلات التجارية، في وقت تتواصل فيه عمليات إجلاء الأمريكيين والأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة، ويخشون على حياتهم“.

وواصلت مروحيات أمريكية التحليق دون توقف بين المطار ومقر السفارة الأمريكية الواقع في ”المنطقة الخضراء“ المحصنة وسط العاصمة.

ونشرت واشنطن آلافًا من الجنود الأمريكيين في مطار كابول لتأمين عمليات الإجلاء.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال مسؤولان أمريكيان، إن الولايات المتحدة بدأت إجلاء دبلوماسييها من سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال أحد المسؤولين طالبًا عدم نشر اسمه: ”لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن، ونحن نتحدث، وأغلب الموظفين مستعدون للمغادرة.. السفارة تواصل عملها“، وفقًا لما نقلته وكالة ”رويترز“.

وفرَّ الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد، فيما دخل مقاتلو طالبان القصر الرئاسي معلنين ”النصر“.

وقال اثنان من كبار قيادات حركة طالبان في كابول، يوم الأحد، في أعقاب مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد، إن الحركة سيطرت على قصر الرئاسة الأفغاني، لكن لم يصدر بعد تأكيد من الحكومة الأفغانية بخصوص ادعاء طالبان.

وفي أول تصريح له عقب فراره، قال ”غني“ في بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك، إنه ”قرر الخروج حقنًا للدماء“.

وأضاف أنه غادر تجنبًا لحدوث ”اشتباكات كانت ستؤدي إلى مقتل الكثير من أبناء الوطن، وتدمير كابول“.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لشبكة ”سي.إن.إن“ الأمريكية يوم الأحد، إن بقاء الولايات المتحدة في أفغانستان ”لا يخدم المصالح الأمريكية“.

وأضاف بلينكن، أن “ 4 إدارات أمريكية استثمرت مليارات الدولارات في القوات الحكومية الأفغانية، مما منحها مزايا على طالبان، لكنها فشلت في صد تقدمها“.

وتابع قائلًا: ”حقيقة الأمر هي أننا رأينا أن القوة (القوات الأفغانية) غير قادرة على الدفاع عن هذا البلد… وقد حدث ذلك بسرعة أكبر مما توقعنا“.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ”أبلغت حركة طالبان بأنه سيكون هناك رد سريع وحاسم إذا واجهت العسكريين الأمريكيين“.