في أول تصريح له بعد فراره.. الرئيس الأفغاني: قررت الخروج حقنا للدماء

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إنه فر من البلاد، تجنبا لإراقة الدماء، مع دخول قوات حركة طالبان للعاصمة كابول، يوم الأحد.

وأضاف غني في بيان نشره عبر حسابه في فيسبوك، أنه غادر لتجنب حدوث اشتباكات مع حركة طالبان كانت ستؤدي إلى مقتل ”الكثير من أبناء الوطن، وتدمير مدينة كابول“.

وتابع: ”النتيجة ستكون كارثة بشرية كبيرة في هذه المدينة“.

واتهم أشرف غني حركة طالبان بأنهم ”كانوا مستعدون لمهاجمة كابول بأكملها وشعب كابول.. قررت الخروج لتفادي فيضان إراقة الدماء“.

واستطرد بالقول: ”طالبان كسبت حكم السيف والبنادق، والآن هم مسؤولون عن حماية شرف أبناء الوطن وثرواتهم وعزة النفس“.

وأضاف: ”إنهم الآن يواجهون اختبارا تاريخيا جديدا، إما سيحمون اسم أفغانستان وشرفها أو يعطون الأولوية لأماكن وشبكات أخرى“.

وهذه أول تصريحات للرئيس الأفغاني منذ فراره من البلاد، ولم يكشف غني عن مكان تواجده.

لكن وكالة ”رويترز“ نقلت في وقت سابق عن مسؤول وصفته بالكبير في وزارة الداخلية الأفغانية، قوله إن أشرف غني غادر العاصمة كابول إلى طاجيكستان.

وقال مكتب الرئيس غني للوكالة: ”لا يمكننا الإفصاح عن أي شيء بخصوص تحركات غني لأسباب أمنية“.

من جانبه، أكد مسؤول ”كبير“ آخر في الخارجية الأفغانية، أن الرئيس غني غادر أفغانستان، لكنه قال إنه ”لا يُعرف البلد الذي توجه إليه“.

وقال ممثل لطالبان، إن الحركة تتحقق من مكان وجود غني.

وأكد اثنان من كبار قيادات حركة طالبان في كابول، لـ“رويترز“، أن الحركة سيطرت على قصر الرئاسة الأفغاني.

وانتشرت على موقع تويتر صور قال ناشطون أفغان إنها من داخل القصر.

وقال متحدث من طالبان إن مسلحي الحركة يسيطرون على عدة أحياء من العاصمة كابول.

وكتب الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة: ”وحدات عسكرية من إمارة أفغانستان الإسلامية دخلت مدينة كابول لضمان الأمن“.

وأضاف: ”تقدمها يتواصل بشكل طبيعي“.