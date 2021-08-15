تاريخ النشر:
15 أغسطس 2021 18:51 GMT
تاريخ التحديث: 15 أغسطس 2021 19:15 GMT
وزير خارجية تركيا يؤكد أن سفارة بلاده في كابول تواصل عملها
قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، إن السفارة التركية في العاصمة الأفغانية كابول ستستمر في أداء مهامها. وأضاف: "اتخذنا الاستعدادات الضرورية
قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، إن السفارة التركية في العاصمة الأفغانية كابول ستستمر في أداء مهامها.
وأضاف: ”اتخذنا الاستعدادات الضرورية بالنسبة للمواطنين الأتراك الذين يرغبون بمغادرة أفغانستان، وسفارتنا في كابول مستمرة في عملياتها“.