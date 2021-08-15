وزير خارجية تركيا يؤكد أن سفارة بلاده في كابول تواصل عملها

قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، إن السفارة التركية في العاصمة الأفغانية كابول ستستمر في أداء مهامها.

وأضاف: ”اتخذنا الاستعدادات الضرورية بالنسبة للمواطنين الأتراك الذين يرغبون بمغادرة أفغانستان، وسفارتنا في كابول مستمرة في عملياتها“.