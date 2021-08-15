قطر تدعو إلى وقف إطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان

دعت قطر، يوم الأحد، إلى انتقال سلمي للسلطة في أفغانستان يمهد الطريق أمام حل سياسي يشمل جميع الأطراف الأفغانية ويحقق الأمن والاستقرار.

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، على ”ضرورة الوقوف الفوري والمستمر لإطلاق النار في أفغانستان وضمان أمن المدنيين“.

وتأتي دعوات الدوحة بعد أن قال اثنان من كبار قيادات حركة طالبان في كابول، يوم الأحد، في أعقاب مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد، إن الحركة سيطرت على قصر الرئاسة الأفغاني، لكن لم يصدر بعد تأكيد من الحكومة الأفغانية بخصوص ادعاء طالبان.

وعقدت الحكومة الأفغانية وحركة طالبان محادثات متقطعة في العاصمة القطرية الدوحة، لكنها كانت تتراجع بشكل مستمر مع تقدم طالبان في ساحة المعركة.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد غادر، يوم الأحد، كابول إلى جمهورية طاجيكستان مع دخول حركة طالبان إلى العاصمة.

وفي أول تصريح له عقب فراره، قال غني في بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك، إنه ”قرر الخروج حقنا للدماء“.

وأضاف أنه غادر تجنبا لحدوث ”اشتباكات كانت ستؤدي إلى مقتل الكثير من أبناء الوطن وتدمير كابول“.

وأعلن الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، عن تشكيل مجلس لضمان نقل السلطة سلميًا، حيث قال: ”يمكن لمبادرة الإخوة في مجلس التنسيق والقادة الأفغان الآخرين، أن تمهد الطريق للحوار، والانتقال السلمي إلى سلام دائم“.

وقال كرزاي، عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“: ”بعد مغادرة السيد أشرف غني والمسؤولين عن البلاد، بهدف منع الفوضى، وتقليل معاناة الناس، وتحسين إدارة الشؤون المتعلقة بالسلام، والنقل السلمي للمجلس التنسيقي المكوّن من الدكتور عبدالله عبدالله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، والزعيم الجهادي قلب الدين حكمتيار“، بالإضافة إليه.

وظهر كرزاي، في فيديو برفقة بناته الثلاث، طالب فيه حركة طالبان بتوفير الحماية للشعب الأفغاني.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية إن مفاوضات أُجريت بشأن ضمان الانتقال السلمي للسلطة، فيما طمأن متحدث باسم حركة طالبان الشعب الأفغاني، حيث قال: ”نؤكد للشعب في أفغانستان أنه لن يكون هناك انتقام من أي أحد“.

كما أكد المتحدث في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ أن ”طالبان ستمنح النساء الحق في التعليم، والعمل“، مبينًا أن طالبان لا تريد أن يهرب الناس إلى خارج البلاد، لكن تريدهم أن يبقوا، وأن يشاركوا في إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب.