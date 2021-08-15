سفينة بحرية أمريكية تزور قاعدة "برنيس" المصرية على البحر الأحمر

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، عن وصول أول سفينة بحرية أمريكية إلى قاعدة ”برنيس“ في البحر الأحمر، معتبرة أن ذلك يعد تجسيدا لقوة التعاون البحري الأمريكي المصري.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”تعد سفينة يو إس إس مونتيري أول سفينة بحرية أمريكية تزور القاعدة البحرية الجديدة في البحر الأحمر في برنيس“.

وأضافت: ”تجسد هذه الزيارة قوة التعاون البحري الأمريكي المصري، فمن خلال عملنا معًا، نحارب التهريب والاتجار غير المشروع والقرصنة ونوفر الأمان في البحر“.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد استقبل اليوم الأحد، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل، والسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي رحب بالمسؤول الأمريكي، مؤكدًا الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف.

من جانبه؛ أعرب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون بناء وعلاقات وثيقة“، حسب البيان المصري.

وأكد حرص الولايات المتحدة على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة، لاسيما في ضوء تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية.

وكان الجيش المصري أعلن مطلع العام الماضي عن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية جنوب شرقي البلاد، لتكون بمثابة إحدى القلاع العسكرية المصرية على ساحل البحر الأحمر.

وجاء إنشاء القاعدة العسكرية في إطار استراتيجية لتطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية.

ويتمثل الهدف الاستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر.

كما يعد إنشاء القاعدة مهما لتأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها.

وقاعدة برنيس العسكرية، الواقعة على البحر الأحمر، أقيمت على مساحة 150 ألف فدان، وتعتبر أكبر قاعدة عسكرية من نوعها في أفريقيا، حيث تضم عددا من الممرات كل منها بطول 3 آلاف متر وعرض من 30 إلى 45 مترا، بالإضافة لعدد من دشم الطائرات ذات تحصين عال، بالإضافة لـ ”هنغر“ عام لصيانة وإصلاح الطائرات.

وتضم القاعدة الجوية في برنيس منطقة فنية تشمل 45 مبنى ومنطقة إدارية تشمل 51 مبنى.

وتتنوع المنشآت العسكرية لقاعدة برنيس العسكرية، حيث تضم في الشق البحري رصيفا حربيا بطول ألف متر وعمق 14 مترا تسمح بمتطلبات الوحدات البحرية ذات الغاطس الكبير مثل الميسترال والفرقاطات والغواصات.