ظريف: سنواصل جهودنا للمصالحة في أفغانستان.. والعنف لن يحل الأزمة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم الأحد، إن بلاده ستواصل جهودها لتحقيق المصالحة بين الأطراف الأفغانية.

وكتب ظريف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن ”إيران تواصل جهودها للمصالحة في أفغانستان“، مضيفًا أن ”العنف والحرب -كما الاحتلال- لم ولن يحلا مشاكل أفغانستان“.

ورحب ظريف بإعلان الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي تشكيل مجلس لضمان نقل السلطة سلميًا، حيث قال: ”يمكن لمبادرة الإخوة في مجلس التنسيق والقادة الأفغان الآخرين، أن تمهد الطريق للحوار، والانتقال السلمي إلى سلام دائم“.

خشونت و جنگ، همانند اشغال، هیچگاه راه فیصله مشکلات افغانستان نبوده‌ و نخواهد بود.

ابتکار برادران در شورای هماهنگی و دیگر رهبران افغانستان می‌تواند زمینه‌ساز گفتگو و انتقال مسالمت‌آمیز به صلح پایدار باشد.

جمهوری اسلامی ایران به کوشش خود برای مصالحه در افغانستان ادامه می‌دهد. https://t.co/U5cZG0j4wi — Javad Zarif (@JZarif) August 15, 2021

وأعلن كرزاي، عبر حسابه على تويتر، عن تشكيل المجلس، ”بعد مغادرة السيد أشرف غني والمسؤولين عن البلاد، بهدف منع الفوضى، وتقليل معاناة الناس، وتحسين إدارة الشؤون المتعلقة بالسلام، والنقل السلمي للمجلس التنسيقي المكوّن من: الدكتور عبدالله عبدالله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، والزعيم الجهادي قلب الدين حكمتيار“، بالإضافة إليه.

وظهر كرزاي، اليوم الأحد، في فيديو برفقة بناته الثلاث، طالب فيه حركة طالبان بتوفير الحماية للشعب الأفغاني.

وكان الرئيس الأفغاني ”أشرف غني“ قد غادر، اليوم، كابول إلى جمهورية طاجيكستان مع دخول حركة طالبان إلى العاصمة.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية إن مفاوضات أُجريت بشأن ضمان الانتقال السلمي للسلطة، فيما طمأن متحدث باسم حركة طالبان الشعب الأفغاني، حيث قال: ”نؤكد للشعب في أفغانستان أنه لن يكون هناك انتقام من أي أحد“.

كما أكد في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ أن ”طالبان ستمنح النساء الحق في التعليم، والعمل“.

وأضاف: ”نحن في خدمة هذا الشعب، وهذا البلد“، مبینًا أن طالبان لا تريد أن يهرب الناس إلى خارج البلاد، لكن تريدهم أن يبقوا، وأن يشاركوا في إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب.

وقال اثنان من كبار قيادات حركة طالبان في كابول لـ“رويترز“، اليوم الأحد، في أعقاب مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد، إن الحركة سيطرت على قصر الرئاسة الأفغاني.

ولم يصدر تأكيد من الحكومة الأفغانية بخصوص ادعاء طالبان.