طهران تغلق 3 قنصليات لها في أفغانستان وتقلص دبلوماسييها في كابول

أعلنت الخارجية الإيرانية، مساء الأحد، عن إغلاق ثلاث من قنصلياتها من أصل خمسة في الأيام الماضية، مشيرة إلى أنها قلصت عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في السفارة بالعاصمة كابول.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، ”تم تقليص عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في السفارة في كابول وإغلاق ثلاث قنصليات في مزار شريف وجلال أباد وقندهار من أصل خمسة في الأيام الماضية“.

وأحكم مقاتلو حركة طالبان سيطرتها في الأيام الماضية على تلك المدن، فيما دخل مسلحوها اليوم إلى العاصمة كابول التي فر منها الرئيس أشرف غني باتجاه جمهورية طاجيكستان، بحسب تقارير.

وأضاف خطيب زاده على سؤال لوكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية حول وضع البعثات الإيرانية في أفغانستان: ”من أصل خمس بعثات لبلدنا في أفغانستان، بما في ذلك كابول ومزار شريف وجلال أباد وهرات وقندهار، زملاؤنا في البعثات الثلاثة (مزار شريف وجلال آباد وقندهار)، كانوا يتابعون أنشطتهم من العاصمة كابول“.

وتابع: ”بعد ذلك قررنا تعطيل أنشطة تلك البعثات الثلاثة ولم نكن بصدد الإعلان عن ذلك، ولا يوجد حاليًا سوى ثلاثة حراس وعدد قليل من الموظفين المحليين في هذه البعثات الثلاثة“.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ”حاليا لدينا فقط مكتب التمثيل الإيراني في كابول يقوم بنشاطه، وتم تقليص عدد العاملين في السفارة الإيرانية بالعاصمة الأفغانية“.

كما قال خطيب زاده عن القنصلية العامة الإيرانية في هرات غرب أفغانستان: ”دبلوماسيونا آمنون وليس لديهم مشكلة في السفر إلى إيران، لكن من أجل التأكد من طبيعة الأوضاع فضلوا البقاء في البعثة في الوقت الحالي“.

وكان المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية المتشددة، ذبيح الله مجاهد، طمأن يوم الجمعة، السلطات الإيرانية بسلامة دبلوماسييها الموجودين على الأراضي الأفغانية.

ونقلت صحيفة ”همشهري“ الحكومية الإيرانية عبر موقعها الرسمي عن ”ذبيح الله مجاهد“ قوله: ”إن دبلوماسيين من دول أجنبية، بما في ذلك إيران سيكونون في أمان تام“.

وكانت الخارجية الإيرانية دعت الجمعة، طالبان، إلى ضمان سلامة بعثتها الدبلوماسية في مدينة هرات الأفغانية التي سيطرت عليها حركة طالبان.

وتتخوف طهران التي تتمتع حاليا بعلاقات مع قادة حركة طالبان من أن تتكرر حادثة اقتحام القنصلية الإيرانية في مدينة مزار شريف الأفغانية في أيلول/سبتمبر 1998، وأدى ذلك إلى مقتل ثمانية دبلوماسيين وأحد مراسلي وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إيرنا“.