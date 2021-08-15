فرنسا: سنرسل تعزيزات عسكرية إلى الإمارات لتسهيل إجلاء رعايانا من أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الأحد، أنها سترسل تعزيزات عسكرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لتسهيل إجلاء الرعايا الفرنسيين من أفغانستان بعدما نقلت سفارتها إلى مطار كابول.

وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة ”فرانس برس“، إن ”وزارة الجيوش سترسل في الساعات المقبلة تعزيزات عسكرية ووسائل جوية إلى الإمارات العربية المتحدة لبدء أولى عمليات الإجلاء نحو أبوظبي“.

وأشارت إلى أنها قررت أيضا ”نقل السفارة إلى موقع مطار كابول، للبدء خصوصا بإجلاء جميع مواطنينا، الذين لا يزالون في البلاد“.

وقالت باريس إن ”السفارة ومركز الأزمات والمساندة“ في وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية ”على اتصال بالفرنسيين الذين أبلغوا عن أنفسهم“.

وأشارت إلى أن ”عمليات الإجلاء المنهجية لمواطنينا جارية منذ أسابيع“.

وكان مسؤول في وزارة الداخلية الأفغانية، أكد أن مقاتلي حركة طالبان دخلوا العاصمة كابول يوم الأحد، في الوقت الذي تجلي فيه الولايات المتحدة الدبلوماسيين من سفارتها باستخدام طائرات هليكوبتر.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إن حركته ”أمرت مقاتليها بدخول كابول لمنع عمليات النهب“.

وأضاف مجاهد في بيان أن ”الشرطة والمسؤولين في كابول لاذوا بالفرار، ما يمثل مشكلة أمام حفظ القانون والنظام“.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن مسؤول وصفته بالكبير في وزارة الداخلية الأفغانية، يوم الأحد، أن الرئيس أشرف غني، غادر العاصمة كابول إلى طاجيكستان.

وقال مكتب الرئيس غني للوكالة: ”لا يمكننا الإفصاح عن أي شيء بخصوص تحركات غني لأسباب أمنية“.

من جانبه، أكد مسؤول ”كبير“ آخر في وزارة الخارجية الأفغانية، أن الرئيس غني غادر أفغانستان، لكنه قال إنه ”لا يُعرف البلد الذي توجه إليه“.

وفي الأثناء، نقلت ”رويترز“ عن شهود عيان ووزارة الداخلية، أن دوي أعيرة نارية سُمع في عدة أجزاء من العاصمة الأفغانية.

وقال اثنان من كبار قيادات حركة طالبان في كابول، يوم الأحد، في أعقاب مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد، إن الحركة سيطرت على قصر الرئاسة الأفغاني.

ولم يصدر تأكيد من الحكومة الأفغانية بخصوص ادعاء طالبان.

وقالت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، في تحذير أمني يوم الأحد، إن الوضع الأمني في كابول ”يتغير بسرعة“ بما في ذلك عند المطار الذي ترد منه تقارير عن دوي أعيرة نارية في وقت تقوم فيه القوات الأمريكية بإجلاء الأمريكيين من هناك.

وأضافت السفارة: ”هناك تقارير تفيد بأن المطار يتعرض لإطلاق نار ولذلك نحن نأمر المواطنين الأمريكيين بالاختباء في أماكنهم“.