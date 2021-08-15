انهيار أفغانستان يثير تساؤلات حول التزام الولايات المتحدة في أماكن أخرى

أثار التقدم السريع لحركة طالبان في أفغانستان قلقًا عالميًا، وأجج الشكوك حول مصداقية وعود السياسة الخارجية الأمريكية، وأدى لانتقادات شديدة للولايات المتحدة حتى من أقرب حلفائها.

ومع دخول مقاتلي طالبان العاصمة الأفغانية كابول، تسارع الولايات المتحدة لإجلاء مواطنيها، بينما تتزايد المخاوف من أن الفوضى الجارية قد تخلق ملاذا للإرهابيين، وتؤدي لكارثة إنسانية كبرى وموجة نزوح جماعي جديدة للاجئين.

ووفقا لصحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، أعرب حلفاء الولايات المتحدة عن استيائهم من عدم استشارتهم بشكل كامل بشأن القرار السياسي الذي من المحتمل أن يعرض مصالح أمنهم القومي للخطر، وهو انتهاك لوعود الرئيس بايدن الخاصة بإعادة الولايات المتحدة للالتزام بالمشاركة العالمية.

وأدت كارثة أفغانستان إلى تساؤل الكثيرين حول العالم عما إذا كان بإمكانهم الاعتماد على الولايات المتحدة للوفاء بالالتزامات الأمنية طويلة الأمد التي تمتد من أوروبا إلى شرق آسيا.

وقال توبياس إلوود، الذي يرأس لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني: ”ماذا حدث لأمريكا ؟“، مشيرا إلى وعد بايدن بإعادة بناء التحالفات واستعادة هيبة الولايات المتحدة التي تضررت خلال إدارة ترامب.

وأضاف: ”الناس في حيرة من انسحاب هذه القوة الكبيرة عالية التقنية بعد عقدين من التدخل وتسليمهم البلاد إلى العدو، هذه مفارقة، كيف يمكنك أن تقول إن أمريكا عادت بينما تتعرض للهزيمة من تمرد مسلح بقذائف (آر بي جي) وألغام أرضية وبنادق كلاشينكوف فقط؟“.

وقال روري ستيوارت، الذي كان وزيرًا بريطانيًا للتنمية الدولية في حكومة تيريزا ماي المحافظة، ”إنه برغم حجم قدراتها العسكرية، بات دور الولايات المتحدة طويل الأمد كمدافعة عن الديمقراطيات والحريات معرضا للخطر مرة أخرى، فقد أدارت الديمقراطية الغربية التي بدت وكأنها مصدر إلهام عالمي، ظهرها“.

ووجهت بريطانيا بعض أشد الانتقادات للانسحاب الأمريكي، وهو أمر غير معتاد من الدولة التي تعتبر نفسها أقرب حليف للولايات المتحدة.

وقدمت بريطانيا أكبر مساهمة في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان وتكبدت أكبر عدد من الضحايا بعد الولايات المتحدة.

وفي تصريحات يوم الجمعة، توقع وزير الدفاع البريطاني ”بن والاس“ نشوب حرب أهلية وعودة تنظيم القاعدة الذي شن هجمات 11 سبتمبر 2001، مما أدى إلى الغزو الأمريكي لأفغانستان.

وقال والاس لشبكة سكاي نيوز: ”أشعر أن هذا لم يكن الوقت أو القرار المناسب، وبالطبع من المحتمل أن يعود تنظيم القاعدة، فهو بالتأكيد سيرغب في استغلال مثل هذه الأرض الخصبة للإرهاب“.

وأضاف: ”من الناحية الاستراتيجية، سيؤدي ذلك للكثير من المشاكل، وبالنسبة للمجتمع الدولي، ما نراه اليوم صعب للغاية“.

وأعرب خصوم الولايات المتحدة عن استيائهم، حيث أشارت الصين إلى خوفها من أن يؤدي صعود حكومة إسلامية متشددة على حدودها الغربية إلى إثارة الاضطرابات في مقاطعة شينجيانغ المجاورة، حيث شنت بكين حملات قمع كاسحة على سكان الأيغور، والتي أدانها الغرب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الكولونيل وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، إن واشنطن ”حتما تتحمل مسؤولية الوضع الحالي في أفغانستان، ولا يمكنها الرحيل وإلقاء العبء على دول المنطقة“.

من جانبه، دافع بايدن يوم السبت عن قراره بالانسحاب قائلا إنه ”لا خيار أمامه نظرا لاتفاق السلام مع طالبان الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب العام الماضي“.

وقال: ”لم تكن سنة أو 5 سنوات أخرى من الوجود العسكري الأمريكي لتحدث فرقًا ما دام الجيش الأفغاني لا يستطيع أو لا يريد السيطرة على بلاده، ولا يمكنني قبول الوجود الأمريكي المفتوح وسط صراع أهلي في بلد آخر“.

شعور بالخيانة

وقالت كاثرين كلوفر أشبروك، مديرة المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، إن طريقة تنفيذ الانسحاب تركت الحلفاء ”يشعرون بالخيانة“، وامتنعت الحكومة الألمانية، التي سحبت قواتها في يونيو وتجلي الآن سفارتها، عن الانتقاد الصريح لانسحاب الولايات المتحدة.

ومع ذلك، قالت كاثرين كلوفر أشبروك، إن بعض المسؤولين والمشرعين الألمان يشعرون بالغضب من عدم استشارة واشنطن لحلفائها مثل برلين.

وتشعر ألمانيا على الأخص بالقلق بشأن احتمال حدوث هجرة جماعية للاجئين الأفغان مثلما حدث مع موجة اللاجئين في عام 2015، عندما تدفق أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا هربا من الحرب في سوريا، وتوجه الكثير منهم إلى ألمانيا.

وقالت كاثرين: ”وصلت إدارة بايدن إلى السلطة بوعودها بتبادل مفتوح وشفاف مع حلفائها، وقالت إن العلاقة عبر المحيط الأطلسي ستكون محورية، ولكن الوضع الحالي يوضح أنهم يتلاعبون بهذه العلاقة، وما زالوا يعتقدون أن الحلفاء الأوروبيين يجب أن ينساقوا وراء أولويات الولايات المتحدة“.

وأضافت: ”لقد عدنا إلى الوضع السابق في العلاقة عبر المحيط الأطلسي، حيث يحدد الأمريكيون كل شيء، ويقولون نريد أن نتشارك معك، ولكن الواقع أنهم يريدون أن يكونوا قادرين على إخبارنا بما يجب فعله ومتى“.

وقالت كاثرين كلوفر أشبروك إن خطة بايدن لبناء تحالف من الديمقراطيات لمواجهة نفوذ الصين وروسيا هي أيضًا موضع شك، فالآن لم يعد للغرب وجود كبير في آسيا الوسطى.

مخاوف وفرص

أما بالنسبة للصين وروسيا، يأتي رحيل القوات الأمريكية بمخاوف وفرص، حيث استضافت موسكو وبكين وفودًا من طالبان في الأسابيع الأخيرة في محاولة لتمهيد الطريق لمستقبل ما بعد أمريكا في المنطقة.

ويقول المحللون إن النهاية المهينة للمشروع الأمريكي الذي استمر عقدين في أفغانستان سيساعد جهودهم لإقناع العديد من الحكومات بتطوير علاقات وتحالفات أخرى.

ومن جانبها استشهدت صحيفة ”جلوبال تايمز“ الحكومية الصينية بأفغانستان، مشيرة إلى ضرورة عدم تصديق نشطاء الديمقراطية للوعود الأمريكية المتكررة ”بالوقوف إلى جانب“ هونغ كونغ.

وقالت الصحيفة: ”لقد ثبت مرارا أن أيا كان من يدعي الوقوف معه يعاني من سوء الحظ ويغرق في اضطرابات اجتماعية ويعاني من عواقب وخيمة“.

وذكر فيودور لوكيانوف، رئيس مجلس السياسة الخارجية والدفاعية الروسي ورئيس تحرير مجلة روسيا في الشؤون العالمية، أن روسيا صُدمت بسرعة انهيار الحكومة التي أسستها الولايات المتحدة في كابول.

وأشار إلى أن الاحتلال السوفياتي لأفغانستان والذي دام عقدًا من الزمن قبل أن ينتهي في عام 1989، يُذكر على نطاق واسع على أنه فشل، ويجعل روسيا غير مستعدة لإعادة الانخراط بشكل وثيق مع أفغانستان، ولكنه أشار إلى أن الحكومة التي خلفها السوفييت وراءهم على الأقل ظلت صامدة لمدة ثلاث سنوات بعد انسحاب قوات الجيش الأحمر.

وقال: ”نعتقد أن فشلنا كان كبيرا، ولكن يبدو أن الأمريكيين حققوا فشلا أكبر“.