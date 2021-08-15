قادة طالبان يقولون إنهم سيطروا على قصر الرئاسة الأفغاني

قال اثنان من كبار قيادات حركة طالبان في كابول لرويترز اليوم الأحد، في أعقاب مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد، إن الحركة سيطرت على قصر الرئاسة الأفغاني.

ولم يصدر تأكيد من الحكومة الأفغانية بخصوص إدعاء طالبان.

كما لم يتسن الاتصال بمسؤولين في الحكومة على وجه السرعة.