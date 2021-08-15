تاريخ النشر:
15 أغسطس 2021 15:39 GMT
تاريخ التحديث: 15 أغسطس 2021 16:10 GMT
قادة طالبان يقولون إنهم سيطروا على قصر الرئاسة الأفغاني
قال اثنان من كبار قيادات حركة طالبان في كابول لرويترز اليوم الأحد، في أعقاب مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد، إن الحركة سيطرت على قصر الرئاسة الأفغاني. ولم يصدر
قال اثنان من كبار قيادات حركة طالبان في كابول لرويترز اليوم الأحد، في أعقاب مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد، إن الحركة سيطرت على قصر الرئاسة الأفغاني.
ولم يصدر تأكيد من الحكومة الأفغانية بخصوص إدعاء طالبان.
كما لم يتسن الاتصال بمسؤولين في الحكومة على وجه السرعة.