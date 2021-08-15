تقرير: كوريا الشمالية تملك جيشا ضخما لكن بأسلحة "عفا عليها الزمن"

قال تقرير أمريكي، يوم الأحد، إن كوريا الشمالية تملك واحدا من أكبر الجيوش في العالم من حيث العدد، لكن قدراته التسليحية الفعلية تقل بشكل هائل عن القدرات العددية.

ووفق تقرير مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، فإن ”إلقاء نظرة فاحصة على القوات البرية الحالية لكوريا الشمالية تعطي صورة الجيش الضخم من حيث العدد، لكنه مصاب بالشلل بسبب التخلف التقني والعجز اللوجستي الحاد“.

وأشار إلى أنه ”على الرغم من الطبيعة المعزولة للنظام، أنتجت الجهود المشتركة للمخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية بيانات موثوقة ومنسقة إلى حد ما فيما يتعلق بتركيبة الجيش الشعبي في كوريا الشمالية“.

ولفتت المجلة إلى أن ”تلك البيانات تظهر أن الجيش الكوري الشمالي يتكون من نحو 1.3 مليون جندي نشط مع حوالي 6 ملايين في الاحتياط، و6000 دبابة، وما يصل إلى 15000 قطعة مدفعية، وما بين 6500 – 10000 مركبة مدرعة، وأقل بقليل من 300 طائرة هليكوبتر عسكرية و2100 قاذفة صواريخ“.

وقالت: ”للوهلة الأولى، يبدو أن هذه الأرقام تضع الجيش الشعبي الكوري في سياق واحد من أقوى الجيوش في العالم، وبالمقارنة مع جارتها كوريا الجنوبية، فإن كوريا الشمالية تملك ما يقرب من ضعف وحدات القوات المسلحة لجارتها الجنوبية“.

لكن المجلة استدركت أن ”هذه الأرقام المطلقة تناقض حقيقة مختلفة تماما، وهي أن الجزء الأكبر من معدات وأسلحة الجيش الكوري الشمالي قد عفا عليها الزمن بشكل كبير، مع وجود عدد من القطع غير القابلة للتشغيل“.

وأوضحت المجلة الأمريكية في تقريرها أنه ”على سبيل المثال، تتكون قوة دبابات الجيش الشعبي الكوري إلى حد كبير من طراز T- 54/55 و T-62 السوفيتي الصنع و T-62 المحلية التي تناسب متحفا عسكريا أكثر من ساحة معركة معاصرة“.

وأشارت ”ناشيونال إنترست“ إلى أنه ”لا يزال من غير الواضح عدد هذه النماذج العتيقة التي يزيد عمر بعضها عن سبعة عقود، في الخدمة الفعلية“.

وتابعت: ”حتى لو افترضنا أن العديد منها أو حتى معظمها في حالة قابلة للتشغيل، فإن دبابات الجيش الشعبي الكوري لها قيمة مشكوك فيها في ساحة المعركة عند مقارنتها بأحدث وأقوى الدبابات مثل K-1 و K-2 التي تمتلكها كوريا الجنوبية“.

ونبهت المجلة إلى أن ”نفس الأمر ينطبق على سلاح المدفعية، ذلك أن معظم قطع المدفعية في كوريا الشمالية تعود للحقبة السوفيتية، وقد خرجت من الخدمة، من زمن بعيد؛ بسبب مداها المنخفض ودقتها الرديئة“.

ولفتت إلى أنه ”في قطاعات أخرى كما هو الحال مع المركبات القتالية المدرعة وطائرات الهليكوبتر الهجومية، تحتل كوريا الجنوبية التفوق النوعي والكمي“.

وذكرت المجلة: ”حتى تفوق الأفراد العددي للجيش الكوري الشمالي لا يخلو من محاذير كبيرة، إذ إن هناك تقارير موثوقة تفيد بأن قطاعات واسعة من الجيش الشعبي الكوري تعاني من نقص في المعدات الأساسية، وسوء التغذية الحاد، والآن تفشي فيروس كورونا“.

وختمت بقولها: ”تستمر نفقات الدفاع التقليدية الهائلة لبيونغ يانغ في تحقيق قيمة عسكرية ضئيلة للغاية. لقد نجحوا في إقامة مجمع صناعي عسكري متضخم وغير قابل للحياة بشكل متزايد ولا يمكن إصلاحه بشكل هادف دون جهد شامل من التحديث الباهظ التكاليف“.