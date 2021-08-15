وكالة: أحد عناصر طالبان دخل إيران بالخطأ

اعترفت وكالة أنباء تابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، بأن أحد عناصر حركة طالبان الأفغانية دخل الأراضي الإيرانية عن طريق الخطأ.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ عن مصادر أمنية إيرانية قولها، إنه ”لا وجود لما ذكرته بعض المواقع الإخبارية عن حدوث اشتباكات بين عناصر من حرس الحدود الإيرانية وعناصر من حركة طالبان الأفغانية“.

وأضافت المصادر الإيرانية أنه ”بحسب التحقيقات، دخل أحد عناصر طالبان إيران عن طريق الخطأ، وأبلغه حرس الحدود بالمسائل الحدودية وسلموه إلى الجانب الآخر اليوم“، مشيرة إلى أنه ”لم ترد تقارير عن أعمال عدائية أو اشتباكات بين طالبان وحرس الحدود“.

وأوضحت المصادر أنه ”لا توجد مشاكل، ليس فقط على حدود دوغارون، ولكن أيضا على الحدود الإيرانية الأخرى مع أفغانستان“.

وفي سياق آخر، قال مدير شؤون الحدود بوزارة الداخلية الإيرانية، الأحد، إن بلاده أعدت خطة للتوطين المؤقت للاجئين الأفغان في المحافظات الشرقية لإيران.

وذكر حسين قاسمي في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ”إيرنا“، أن ”المواطنين الأفغان القادمين إلى الحدود الإيرانية سيستقرون في مناطق قريبة من نقطة الصفر في محافظات: خراسان رضوي وخراسان جنوبي وسيستان وبلوشستان الواقعة شرق إيران“.

وفي أعقاب تصاعد الصراع العسكري الأخير والتقدم السريع لقوات طالبان والسيطرة على مدن مختلفة في أفغانستان، لجأت مجموعات أفغانية إلى المناطق الحدودية مع إيران.

ومن بين اللاجئين بعض المسؤولين العسكريين والتنفيذيين الذين أعيدوا إلى أفغانستان، بحسب مدير شؤون الحدود بوزارة الداخلية الإيرانية.

وقدرت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 360 ألف شخص نزح بسبب تصاعد الحرب في أفغانستان منذ بداية هذا العام، فيما أعلنت وزارة اللاجئين الأفغانية في 20 حزيران/يونيو الماضي، أن حوالي 6.5 مليون أفغاني يعيشون في 70 دولة كلاجئين أو طالبي لجوء.

وبحسب آخر إحصائيات وزارة اللاجئين الأفغانية، في فبراير/شباط من العام الماضي، يعيش مليونان ونصف المليون أفغاني في إيران، ومن المتوقع أن تزداد موجة هجرة المواطنين الأفغان بسبب الأوضاع الأخيرة في البلاد.

ولدى إيران ثلاثة منافذ حدودية مع أفغانستان، ويعد منفذ ”دوغارون“ الذي أحكمت طالبان سيطرتها عليه في 8 من تموز/ يوليو الماضي، من أهم المنافذ التجارية وعبور المسافرين بين إيران وأفغانستان.

والجمعة الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية، إغلاق منفذ ”ميلك“ الذي يعد أحد أهم منافذه الحدودية والتجارية مع أفغانستان، وذلك عقب نزوح أفغانيين من مدينة زارانج عاصمة ولاية نمروز التي سقطت بيد مقاتلي حركة طالبان.

وقالت طهران، الأسبوع الماضي، إن التجارة مع جارتها أفغانستان توقفت بشكل كامل بسبب الحرب الدائرة بين مقاتلي حركة طالبان المتشددة والقوات الحكومية الأفغانية، معتبرة أن استمرار هذه التجارة بسبب الأوضاع الأمنية ”مغامرة خطيرة“.