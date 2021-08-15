مقاتلو طالبان يعرضون غنائم الحرب في مهد حركتهم قندهار‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

نشر مقاتلو طالبان الذين دخلوا العاصمة الأفغانية كابول، الأحد، صورا ومقاطع فيديو تظهر استيلاءهم على مروحيات أمريكية تابعة للجيش الأفغاني في مطار قندهار، المدينة التي بقيت حتى الأمس القريب إحدى أبرز القواعد العسكرية للولايات المتحدة في البلاد.

وسارع المقاتلون إلى إظهار غنائم الحرب التي استولوا عليها في المدينة الجنوبية، التي تعد مهد حركتهم وباتت إحدى أكبر جوائز حملتهم العسكرية الخاطفة.

وجاء سقوط قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، الجمعة، بمثابة إعلان أن مقاتلي طالبان فرضوا مجددا سيطرتهم على الموطن الأصلي لإتنية البشتون.

ويُظهر أحد التسجيلات التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، مقاتلا في صفوف طالبان يسير حول مروحية أمريكية من طراز ”بلاك هوك“، تحمل شارات للجيش الأفغاني، في إحدى حظائر مطار قندهار على ما يبدو.

ولدى ابتعاده تبدو في الخلفية على المدرج مروحية ثانية من الطراز نفسه.

وخلال تنقّله في المطار، تبدو مروحيتان روسيتا الصنع، ويمكن سماع أحدهم وهو يقول ”ما شاء الله“.

ولم يتّضح ما إذا كانت المروحيات قادرة على التحليق.

لكن يبدو أن مروحية ”بلاك هوك“، كانت قيد التخزين وأمكن رؤية غطاء على الزجاج الأمامي لقمرة قيادتها، كما بدا أن أحد محرّكيها غير موجود.

كما أن المروحيتين روسيتي الصنع الموجودتان خارج الحظيرة، وبدتا دون شفرات مع غطاء فوق جانب من الزجاج الأمامي لقمرة القيادة.

ويمكن في التسجيل سماع أحد المقاتلين وهو يتحدث عن وجود 5 مروحيات في المطار وعدد من الطائرات.

وقد استخدمت طالبان أعتدة أخرى في ساحات المعارك، وشكّك خبراء في جدوى المروحيات والطائرات التي استولى المتمردون عليها، مرجّحين أن تكون مجرد خردة.

ولا يعتقد أنه يتوافر لدى طالبان طيارون أو طواقم تقنية لتشغيل هذه المروحيات والطائرات.

إحراج للتحالف

لكن استيلاءهم على هذه الأعتدة الثقيلة، يحمل رمزية كبيرة ويشكل إحراجا للتحالف الغربي قبل أسابيع قليلة من الذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر.

وتم نشر التسجيل غداة استيلاء طالبان على قندهار، وانتزاعهم السيطرة عليها من القوات الأفغانية التي خسرت كل المدن الكبرى المنتشرة فيها باستثناء كابول.

ونُشرت مشاهد مماثلة تم التقاطها في مدن أفغانية عدة سيطرت عليها طالبان، تظهر متمردين يعرضون أسلحة استولوا عليها ويسيّرون دوريات بسيارات كان الجواسيس الأفغان وقوات النخبة يستخدمونها.

كذلك استولى مقاتلو طالبان على مركبات تكتيكية وعربات هامفي وأسلحة خفيفة وذخائر.

وكانت واشنطن قد زوّدت الجيش الأفغاني بغالبية هذه الأعتدة منذ العام 2002، بكلفة تقدّر بـ88 مليار دولار.

ومع مغادرة القوات الأمريكية، بات مقاتلو طالبان يمتلكون أسلحة وتجهيزات أمريكية الصنع غالبا ما تخلّت عنها القوات الأفغانية المنكفئة.

وباتت حركة طالبان على وشك الاستيلاء على السلطة بالكامل في أفغانستان، بعدما وصلت إلى أبواب كابول، حيث تلقى مقاتلوها الأمر بعدم الدخول إلى العاصمة، في وقت وعدت الحكومة بانتقال سلمي للسلطة.