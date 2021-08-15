هولندا تنقل سفارتها في كابول لموقع جديد وألمانيا تغلقها وكندا تعلق عملياتها الدبلوماسية

أعلنت هولندا، يوم الأحد، أنها نقلت سفارتها بكابول إلى موقع جديد، فيما قررت ألمانيا إغلاق سفارتها في العاصمة الأفغانية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية بحسب ”رويترز“، إن بلاده نقلت سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول لموقع قرب المطار الدولي بالمدينة مع تحركها سريعا لإجلاء الباقين من مترجميها الأفغان وموظفيها المحليين.

وذكرت وزارة الدفاع الهولندية أيضا أنها ”أرسلت طائرة عسكرية إلى كابول في إطار جهودها لإجلاء الجنود الباقين“.

وتقول الحكومة الهولندية إنها ستبقي على السفارة في كابول تعمل لأطول مدة ممكنة في ضوء المكاسب السريعة التي حققتها حركة طالبان على الأرض.

إلى ذلك، أعلنت ألمانيا إغلاق سفارتها في كابول مع دخول متشددي طالبان العاصمة الأفغانية.

وقالت وزارة الخارجية في برلين على موقعها الإلكتروني، إن ”الوضع الأمني تدهور بشدة. السفارة الألمانية في كابول مغلقة اعتبارا من 15 أغسطس“، مناشدة المواطنين الألمان مجددا مغادرة أفغانستان.

من جانبه، قال وزير الخارجية الكندي مارك جارنو في بيان، إن بلاده ستعلق مؤقتا عملياتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول، وإن أفرادها في طريق العودة لبلادهم.

وكانت حركة طالبان المتشددة، قالت يوم الأحد، إنها تريد انتقالا سلميا للسلطة في غضون أيام‎‎.

جاء ذلك بعد أن وصل مقاتلو الحركة إلى العاصمة كابول دون أن يواجهوا مقاومة تذكر، بحسب وكالة ”رويترز“.

وذكر المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين، أن الحركة ستحمي حقوق المرأة، وحريات وسائل الإعلام والعمال والدبلوماسيين.

وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”نطمئن الناس، خاصة في مدينة كابول على أن أملاكهم وأرواحهم في أمان“.

وفي السياق ذاته، قال مفاوض حكومي أفغاني إن وفدا تابعا للحكومة الأفغانية ويضم المسؤول البارز عبدالله عبدالله سيتوجه إلى قطر، اليوم الأحد؛ للقاء ممثلين عن حركة طالبان.

وأكد فوزي كوفي، وهو عضو في فريق تفاوض كابول، أن الوفد سيلتقي مع طالبان في قطر بعد دخول مقاتلي الحركة العاصمة الأفغانية في وقت سابق.

وقال مصدر مطلع لـ“رويترز“، إن أعضاء الوفد الأفغاني وممثلي طالبان سيناقشون تسليم السلطة، مضيفا أن مسؤولين أمريكيين سيشاركون أيضا.

وكان مسؤول في وزارة الداخلية الأفغانية، قال إن مقاتلي حركة طالبان دخلوا العاصمة كابول، صباح يوم الأحد، في الوقت الذي تجلي فيه الولايات المتحدة الدبلوماسيين من سفارتها باستخدام طائرات هليكوبتر.