الرئيس الأفغاني يغادر إلى طاجيكستان.. وسماع دوي أعيرة نارية

نقلت وكالة ”رويترز“ عن مسؤول وصفته بالكبير في وزارة الداخلية الأفغانية، يوم الأحد، أن الرئيس أشرف غني غادر العاصمة كابول إلى طاجيكستان، فيما سمع دوي أعيرة نارية في عدة أجزاء من كابول.

وقال مكتب الرئيس غني للوكالة: ”لا يمكننا الإفصاح عن أي شيء بخصوص تحركات غني لأسباب أمنية“.

في غضون ذلك، قال ممثل لطالبان، التي دخلت العاصمة في وقت سابق من يوم الأحد، إن الحركة تتحقق من مكان وجود غني.

وكان مسؤول في وزارة الداخلية الأفغانية، قد أكد أن مقاتلي حركة طالبان دخلوا العاصمة كابول يوم الأحد، في الوقت الذي تجلي فيه الولايات المتحدة الدبلوماسيين من سفارتها باستخدام طائرات هليكوبتر.

فرار الشرطة والمسؤولين

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إن حركته ”أمرت مقاتليها بدخول كابول لمنع عمليات النهب“.

وأضاف مجاهد في بيان أن ”الشرطة والمسؤولون في كابول لاذوا بالفرار مما يمثل مشكلة أمام حفظ القانون والنظام“.

وفي الأثناء، نقلت ”رويترز“ عن شهود عيان ووزارة الداخلية، أنه دوي أعيرة نارية سُمع في عدة أجزاء من العاصمة الأفغانية.

وكان ذبيح الله مجاهد قد قال في بيان سابق، إن الحركة تجري محادثات مع الحكومة من أجل تسليم كابول سلميا.

ويأتي دخول العاصمة بعد نجاحات خاطفة حققتها الحركة التي أطاحت بها الولايات المتحدة من الحكم بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.

وأصاب انهيار دفاعات الحكومة الأفغانية، الدبلوماسيين بالدهشة، وقدرت المخابرات الأمريكية أن العاصمة الأفغانية يمكنها الصمود ثلاثة أشهر على الأقل، لكن طالبان دخلت المدينة يوم الأحد.

وجاء في بيان الحركة أن ”مقاتلي طالبان في وضع الاستعداد على جميع مداخل كابول لحين الاتفاق على انتقال السلطة سلميا وبشكل مرض“.