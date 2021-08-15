بلينكن: ليس من مصلحة أمريكا البقاء في أفغانستان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لشبكة (سي.إن.إن) الأمريكية اليوم الأحد؛ إن بقاء الولايات المتحدة في أفغانستان ”لا يخدم المصالح الأمريكية“، في الوقت الذي دخل فيه مقاتلو طالبان العاصمة كابول.

وأضاف بلينكن، أن ”أربع إدارات أمريكية استثمرت مليارات الدولارات في القوات الحكومية الأفغانية، مما منحها مزايا على طالبان، لكنها فشلت في صد تقدمها“.

وتابع قائلا ”حقيقة الأمر هي أننا رأينا أن القوة (القوات الأفغانية) غير قادرة على الدفاع عن هذا البلد… وقد حدث ذلك بسرعة أكبر مما توقعنا“.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن) عنه قوله، إن الولايات المتحدة أبلغت طالبان بأنه سيكون هناك ”رد سريع وحاسم“ إذا واجهت العسكريين الأمريكيين.