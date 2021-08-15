روسيا: لا نرى تهديدا لسفارتنا في كابول ولا حاجة لإخلائها

ذكرت وكالة ”تاس“ للأنباء، اليوم الأحد، أن السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول، لا ترى تهديدا من التطورات التي تشهدها المدينة، ولا ترى حاجة لإخلائها في الوقت الحالي.

ودخل مسلحو طالبان كابول، اليوم، وأجلت الولايات المتحدة دبلوماسييها من السفارة بطائرات هليكوبتر، وقال وزير في الحكومة الأفغانية، إن السلطة ستسلم لإدارة انتقالية.

وقالت السفارة الروسية لوكالة ”تاس“: ”الموقف في كابول متوتر بعض الشيء، لكن ليست هناك حرب دائرة في المدينة“.

وتعهدت طالبان، اليوم الأحد، بضمان سلامة السفارة الروسية في كابول.

ونقلت ”تاس“ عن مسؤول في طالبان قوله: ”لدينا علاقات طيبة مع روسيا، وسياستنا بشكل عام، هي ضمان الأجواء الآمنة لعمليات السفارة الروسية والسفارات الأخرى“.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: إنها ”تراقب تطورات الأوضاع في أفغانستان، وتتواصل مع السفارة وفقا لما ذكرته وكالات أنباء روسية أخرى“.