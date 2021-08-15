طالبان تتمسك بانتقال "سلمي" للسلطة و"تتعهد" بحماية حقوق المرأة والحريات

قالت حركة طالبان المتشددة، يوم الأحد، إنها تريد انتقالا سلميا للسلطة في غضون أيام‎‎.

جاء ذلك بعد أن وصل مقاتلو الحركة إلى العاصمة كابول دون أن يواجهوا مقاومة تذكر، بحسب وكالة ”رويترز“.

وذكر المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين، أن الحركة ستحمي حقوق المرأة، وحريات وسائل الإعلام والعمال والدبلوماسيين.

وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”نطمئن الناس، خاصة في مدينة كابول على أن أملاكهم وأرواحهم في أمان“.

وتابع المتحدث ”قيادتنا وجهت بأن تبقى القوات على أبواب كابول وعدم دخول المدينة.. نريد نقلا سلميا للسلطة“ مشيرا إلى أن الحركة تتوقع حدوث ذلك خلال أيام قليلة.

وفي السياق ذاته، قال مفاوض حكومي أفغاني إن وفدا تابعا للحكومة الأفغانية ويضم المسؤول البارز عبد الله عبد الله سيتوجه إلى قطر اليوم الأحد للقاء ممثلين عن حركة طالبان.

وأكد فوزي كوفي، وهو عضو في فريق تفاوض كابول، لرويترز أن الوفد سيلتقي مع طالبان في قطر بعد دخول مقاتلي الحركة العاصمة الأفغانية في وقت سابق.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن أعضاء الوفد الأفغاني وممثلي طالبان سيناقشون تسليم السلطة، وأضاف أن مسؤولين أمريكيين سيشاركون أيضا.

وكان مسؤول في وزارة الداخلية الأفغانية، قال إن مقاتلي حركة طالبان دخلوا العاصمة كابول اليوم الأحد، في الوقت الذي تجلي فيه الولايات المتحدة الدبلوماسيين من سفارتها باستخدام طائرات هليكوبتر.

وذكر المسؤول الكبير لـ“رويترز“، أن طالبان تتقدم ”من جميع الجهات“ لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. ولم ترد تقارير عن قتال.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان في بيان، إن ”الحركة تجري محادثات مع الحكومة من أجل تسليم كابول سلميا“.

ويأتي دخول العاصمة بعد نجاحات خاطفة حققتها الحركة التي أطاحت بها الولايات المتحدة من الحكم بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

وأصاب انهيار دفاعات الحكومة الأفغانية، الدبلوماسيين بالدهشة، وقدرت المخابرات الأمريكية أن العاصمة الأفغانية يمكنها الصمود ثلاثة أشهر على الأقل.

وتحدث مكتب القصر الرئاسي الأفغاني على ”تويتر“ عن سماع دوي إطلاق نار في عدد من النقاط بالعاصمة، لكنه قال إن قوات الأمن تسيطر على المدينة بالتنسيق مع شركاء دوليين.

ولم يصدر الرئيس أشرف غني تعليقا على الوضع حتى الآن.

وذكر متحدث باسم القصر الرئاسي، أن الرئيس يجري محادثات عاجلة مع مبعوث السلام الأمريكي زلماي خليل زاد، ومسؤولين كبار في حلف شمال الأطلسي.