"نيويورك تايمز": اجتياح طالبان السريع لأفغانستان نتاج الحسابات الأمريكية الخاطئة

رأت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، أن الحسابات الأمريكية الخاطئة، قادت حركة طالبان إلى اجتياح أفغانستان.

وقالت في تحليل إخباري نشرته على موقعها الإلكتروني، إن ”كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، اعترفوا بأنهم فوجئوا تماما بالانهيار السريع للجيش الأفغاني في مواجهة الهجوم الشرس والمخطط له جيدا من جانب حركة طالبان“.

أخطاء إستراتيجية

واعتبرت الصحيفة أن العشرين عاما الماضية، تشير إلى أن هؤلاء المسؤولين ”لم يكن يتعين عليهم أن يفاجأوا بما حدث“.

وتابعت ”كان هناك عنصر ثابت يتماشى مع الأحداث خلال الحرب في أفغانستان خلال العقدين الأخيرين، في ظل التقدير المبالغ فيه بإنفاق الولايات المتحدة 83 مليار دولار منذ العام 2001 على تدريب وتسليح القوات الأمنية الأفغانية، وفي الوقت نفسه التقليل من وحشية ومكر إستراتيجية طالبان“.

وأردفت الصحيفة ”أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، العديد من التحذيرات، حتى قبل أن يتولى بايدن مهام منصبه بشكل رسمي، حول احتمال تفوق طالبان على الجيش الأفغاني، ولكن التقديرات الاستخباراتية، التي يبدو الآن أنها فقدت بوصلتها بشكل كبير، كانت تقدّر أن هذا يمكن أن يحدث خلال 18 شهرا، وليس في أسابيع قليلة“.

وأشارت إلى أن القادة كانوا على علم بأن المصاعب التي تواجهها القوات الأفغانية لم يتم علاجها، والتي تتمثل في الفساد العميق، وفشل الحكومة في دفع أجور جنود الجيش الأفغاني وضباط الشرطة لمدة شهور، والانشقاقات، وإرسال الجنود إلى الجبهة دون ما يكفي من الغذاء والمياه، ناهيك عن الأسلحة.

ونقلت الصحيفة عن مساعدين للرئيس بايدن قولهم، إن ”استمرار تلك المشكلات عزز الاعتقاد بأن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار في دعم الحكومة والجيش في أفغانستان إلى الأبد، حيث قال بايدن لمستشاريه إن استمرار الوجود الأمريكي لعام إضافي أو 5 أعوام لن يؤدي إلى اختلاف كبير، ولا يستحق المخاطرة“.

ورأت ”نيويورك تايمز“، أنه ”في نهاية المطاف، فإن القوات الأفغانية التي لم تؤمن بنفسها، والجهود الأمريكية التي لم يعد بايدن، ومعظم الأمريكيين، يعتقدون أنها ستغير مسار الأحداث، تسببت في كتابة نهاية مشينة لأطول حرب تخوضها الولايات المتحدة“.

واحتفظت الولايات المتحدة بقواتها في أفغانستان لفترة أطول بكثير مما فعل البريطانيون في القرن التاسع عشر، وأطول بضعفي الفترة من بقاء القوات السوفيتية، مع النتائج نفسها تقريبا.

رئيس متشكك

وقالت الصحيفة إنه ”منذ اللحظة التي تم فيها إعلان فوز بايدن بولاية بنسلفانيا في نوفمبر الماضي، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليكون القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية البالغ قوامها 1.4 مليون شخص، فإن مسؤولي البنتاغون كانوا يعلمون جيدا أنهم سيواجهون معركة شرسة لإيقاف الانسحاب الأمريكي من أفغانستان“.

وتصدّى قادة وزارة الدفاع بالفعل للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أراد انسحابا سريعا.

وأضافت ”بعد أن تولى بايدن مهام منصبه، بدأ كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية حملة ضغط للإبقاء على قوة صغيرة لمكافحة الإرهاب في أفغانستان لبضع سنوات أخرى. وأخبروا الرئيس أن طالبان أصبحت أقوى خلال ولاية ترامب، أكثر من أي وقت مضى خلال العقدين الماضيين، وأشاروا إلى تقديرات استخباراتية تنبأت أنه في غضون عامين أو 3 أعوام، يمكن للقاعدة أن تجد موطئ قدم جديدا في أفغانستان“.

مناشدات تذهب أدراج الرياح

وكشفت الصحيفة عن مناشدات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين والجنرال مارك ميلي، قائد القوات المشتركة الأمريكية، في يناير الماضي، للرئيس بايدن، بضرورة بقاء قوة أمريكية يتراوح قوامها بين 3 آلاف إلى 4500 جندي، في أفغانستان.

وتبع تلك المطالبات توصية من لجنة في الكونغرس، بقيادة جنرال القوات البحرية السابق جوزيف دانفورد، بأن يمدد بايدن موعد بدء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وأن يتم تقليص القوات الأمريكية فقط عندما تتحسن الأوضاع الأمنية.

إلا أن بايدن، المتشكك في الجهود الأمريكية لإعادة هيكلة الدول الأجنبية، خلال السنوات التي قضاها في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وفي منصب نائب الرئيس، تساءل حول ما يمكن أن تقوم به بضعة آلاف من القوات الأمريكية، إذا تعرضت العاصمة كابول للهجوم.

ونقلت عن بايدن قوله لمساعديه، إن وجود القوات الأمريكية سيزيد من اعتماد الحكومة الأفغانية على الولايات المتحدة، ويؤخر اليوم الذي ستتولى فيه مسؤولية الدفاع عن نفسها.

وقالت، إن بايدن أبلغ فريق الأمن القومي، ومن ضمنه وزير الخارجية أنطوني بلينكين، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، أنه مقتنع بأن الولايات المتحدة لن تستطيع أن تمنع نشوب حرب أهلية ثانية في أفغانستان أيا كانت الجهود التي ستقوم بها، وأكد أن واشنطن لا تستطيع منع هذا الاحتمال شبه المؤكد، ولكنها في الوقت نفسه تستطيع أن تنأى بنفسها عن الانجرار في مثل هذه الحرب.

إرادة أفغانية مفقودة

وبحلول مارس الماضي، أدرك مسؤولو البنتاغون أنهم لن يصلوا إلى أي حلول مع بايدن، رغم أنه استمع إلى حججهم وطرح أسئلة تفصيلية، إلا أنهم أكدوا في الوقت نفسه، أنهم علموا بأنه قد اتخذ القرار بالفعل.

وبالنسبة لمنتقدي قرار بايدن، فإن الرئيس الأمريكي استخف بفكرة وجود عسكري أمريكي ولو كان متواضعا، وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع في نهاية المطاف.

ونقلت عن ديفيد بتريوس، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، قوله إن ”هذا تسبب في أن القوات الأفغانية تقاتل على الأرض لعدة أيام، ثم تدرك أنه لا يوجد أي دعم سوف يأتي إليها، ما تسبب في تأثير مدمر على نفسية تلك القوات التي تحارب طالبان“.

من جانبه، قال ريتشارد فونتين، الرئيس التنفيذي لمركز الأمن القومي الأمريكي الجديد، إن ”كل الإحصاءات والأرقام تشير إلى تفوق الجيش الحكومي الأفغاني في الأعداد والتدريب والعتاد والقوة الجوية، ولكن هناك عنصرا مفقودا، وهو الرغبة في القتال لصالح الحكومة الأفغانية، واتضح أنها تعتمد في المقام الأول على وجود الولايات المتحدة، ما يدفعنا إلى مطالبة الأفغان بإظهار إرادتهم السياسية“.