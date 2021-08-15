أنباء عن اختيار علي جلالي لرئاسة حكومة مؤقتة في أفغانستان

قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية اليوم الأحد إنه من المرجح اختيار علي أحمد جلالي، الأكاديمي المقيم في الولايات المتحدة ووزير الداخلية السابق، لرئاسة حكومة مؤقتة في أفغانستان، وفق وكالة ”رويترز“.

ولفتت المصادر المصادر الدبلوماسية إلى أنه لم يتضح بعد إن كانت طالبان وافقت بشكل نهائي على تعيين جلالي لكنه يعتبر شخصية وسطية مقبولة للإشراف على تسليم السلطة. ‎ وكان مسؤول في وزارة الداخلية الأفغانية قال في وقت سابق اليوم الأحد إن ”مقاتلي حركة طالبان دخلوا العاصمة كابول في الوقت الذي تجلي فيه الولايات المتحدة الدبلوماسيين من سفارتها باستخدام طائرات هليكوبتر“.

وذكر المسؤول الكبير أن طالبان تتقدم ”من جميع الجهات“ لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

ولم ترد تقارير عن قتال. وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في بيان إن ”الحركة تجري محادثات مع الحكومة من أجل تسليم كابول سلميا“.

ويأتي دخول العاصمة بعد نجاحات خاطفة حققتها الحركة التي أطاحت بها الولايات المتحدة من الحكم بعد هجمات الـ11 من أيلول/ سبتمبر 2001. وأصاب انهيار دفاعات الحكومة الأفغانية الدبلوماسيين بالدهشة وقدرت المخابرات الأمريكية أن العاصمة الأفغانية يمكنها الصمود ثلاثة أشهر على الأقل.

وجاء في بيان الحركة أن ”مقاتلي طالبان في وضع الاستعداد على جميع مداخل كابول لحين الاتفاق على انتقال السلطة سلميا وبشكل مرض“.

وتحدث مكتب القصر الرئاسي الأفغاني على تويتر عن سماع دوي إطلاق نار في عدد من النقاط بالعاصمة لكنه قال إن ”قوات الأمن تسيطر على المدينة بالتنسيق مع شركاء دوليين“.

ولم يصدر الرئيس أشرف غني تعليقا على الوضع حتى الآن. وذكر متحدث باسم القصر الرئاسي أن الرئيس يجري محادثات عاجلة مع مبعوث السلام الأمريكي زلماي خليل زاد ومسؤولين كبار في حلف شمال الأطلسي.

وذكر سكان أن العديد من شوارع كابول يعج بالسيارات، وأن الناس يحاولون إما العودة إلى منازلهم سريعا وإما الوصول إلى المطار.

وقال أحد السكان لرويترز عبر الهاتف ”البعض ترك المفاتيح في السيارة وبدأ يسير على قدميه إلى المطار“. وأضاف ”الجميع يعودون إلى منازلهم خوفا من القتال“.

وتشهد أفغانستان تطورات متسارعة ميدانيا، وسط تقدم سريع من قبل عناصر طالبان، يبدو أنه أسرع من المتوقع.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الأحد، بأن حركة طالبان أضحت تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان، وسط هجومها المتواصل في جميع أنحاء البلاد.