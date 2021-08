تحقيق إسرائيلي يكشف الجهة التي عطلت شبكة السكك الحديدية الإيرانية الشهر الماضي

أظهر تحقيق تقني استقصائي أجرته شركة ”تشيك بوينت“ الإسرائيلية الأمريكية أن مجموعة غامضة معارضة للحكومة الإيرانية ولوكلائها في المنطقة اسمها ”إندرا“، تقف على الأرجح وراء اختراق نظام السكك الحديدية الإيرانية في تموز يوليو الماضي وقبله في سوريا.

ويعرض التقرير الاستقصائي، الذي نشرته ”تشيك بوينت“ وتناولته صحيفتا نيويورك تايمز و“تايمز أوف إسرائيل“، أن الهجوم الأخير من مجموعة ”إندرا“ التي اشتقّت اسمها تيمّنا بآلهة الحرب في الأساطير الهندوسية، جاء تحذيرا لإيران بالقدرة على إلحاق قدر كبير من الضرر بالدولة، مثلما سبق في عامي 2019 و2020، واستهدفت شركات سورية تتعامل مع فيلق القدس واعتبرت حزب الله بين المستهدفين.

وينقل التقرير عن الباحث في المركز، إيتاي كوهين، أن قراصنة ”إندرا“ المعارضين للنظام الإيراني ”يعملون من داخل أو خارج البلاد، حيث تمكنوا من تطوير أدواتهم الفريدة للاختراق واستخدامها بفاعلية كبيرة“.

ووصفهم بأنهم ”أشبه بفريق من شباب مدفوعين أيديولوجيا مع قدرات علموها لأنفسهم في العالم السيبراني أكثر من كونها هيئة مرتبة ومنظمة“.

استهداف شبكة السكك

ويعرض التقرير تفاصيل وحيثيات من عملية تعطيل السكك الإيرانية الشهر الماضي، وهي التي اعترفت بها طهران رسميا، لكنها لم تتهم أحدا بها. وقالت وكالة أنباء ”إرنا“ الإيرانية الرسمية، آنذاك، إن المواقع الإلكترونية لوزارة النقل الإيرانية خرجت عن الخدمة بعد حدوث ”خلل إلكتروني“ في أنظمة الحاسبات الخاصة بموظفيها.

وحذر حينها وزير الاتصالات، محمد جواد آذري جهرمي، من احتمال وقوع هجمات إلكترونية من خلال برامج فدية. وكانت إيران قد أبلغت في عام 2018 عن هجمات مماثلة.

ولفت التقرير إلى أن إيران عادة ما تتهم دولاً أجنبية بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية التي تستهدفها، إلا أنها لم تتهم أي جهة بعد هجمات يوليو على شبكة السكك الحديدية.

توثيق للحيثيات

ويعرض تقرير ”تشيك بوينت“ أن حادث تعطيل السكك الحديدية الإيرانية حصل يوم الجمعة 9 تموز (يوليو)، حيث تعرضت بنيتها التحتية لهجوم إلكتروني.

وقد عرض القراصنة رسائل حول تأخر القطارات أو إلغائها على لوحات المعلومات في المحطات في جميع أنحاء البلاد، وحثوا الركاب على الاتصال برقم هاتف معين للحصول على مزيد من المعلومات. ويبدو أن هذا الرقم يخص مكتب المرشد الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي، كما يفيد التقرير.

A phone number–64411–was displayed on boards of train stations today in #Iran amid the reported cyberattack on the rail system. It directed commuters there to call for more information. It matched the number to #Iran's Supreme Leader's Office that is displayed on his website. pic.twitter.com/IQQ85I6QhJ

— Iran International English (@IranIntl_En) July 9, 2021