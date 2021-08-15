أسوشيتد برس: طالبان تسيطر على كل المعابر الحدودية في أفغانستان

قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الأحد، إن حركة طالبان أضحت تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان، وسط هجومها المتواصل في جميع أنحاء البلاد.

ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية الباكستاني الشيخ رشيد أحمد أن طالبان سيطرت على معبر تورخام الحدودي. وقال لمحطة جيو تي في المحلية إن باكستان أوقفت حركة المرور عبر الحدود هناك بسبب ذلك.

ويمثل تورخام آخر معبر كان لا يزال تحت سيطرة الحكومة.

ويأتي الإعلان عن السيطرة على جميع المعابر الحدودية بعد سقوط مدينة جلال آباد الاستراتيجية في قبضة الحركة في وقت سابق اليوم الأحد.

وقال مسؤولون إن حركة طالبان سيطرت على المدينة الرئيسية بشرق أفغانستان اليوم الأحد دون قتال، لتؤمن بذلك الطرق التي تصل البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني في جلال آباد لرويترز ”لا توجد اشتباكات حاليا في جلال آباد لأن الحاكم استسلم لطالبان… فتح المجال أمام مرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ حياة المدنيين“.

وأكد مسؤول أمني غربي كذلك سقوط المدينة التي كانت واحدة من بضع مناطق رئيسية مجاورة للعاصمة كابول تسيطر عليها الحكومة.

يأتي ذلك في وقت تواردت فيه أنباء عن وصول مقاتلي طالبان إلى مشارف العاصمة كابول.

وقال ناشطون ووسائل إعلام محلية إن عناصر حركة طالبان وصلوا بالساعات الأولى من يوم الأحد، مشارف العاصمة كابول، وسط أنباء عن اندلاع اشتباكات بين مقاتلي الحركة والقوات الحكومية، وأنباء أخرى تتحدث عن هبوط 3 طائرات هليكوبتر في محيط القصر الرئاسي لإجلاء الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وقال شهود عيان إن الأوضاع وسط كابول هادئة، إلا أن محيط العاصمة يشهد تحركات عسكرية كثيفة.

وتداول نشطاء على تويتر مقاطع فيديو قالوا إنها للاشتباكات على مشارف كابول.

وسيطر مقاتلو طالبان مساء السبت على مزار شريف، آخر كبرى مدن الشمال الأفغاني التي كانت لا تزال تسيطر عليها الحكومة، محكمين قبضتهم أكثر على البلاد، في حين أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن زيادة عديد قواته المرسلة إلى أفغانستان.

وتعهّد الرئيس الأفغاني أشرف غني في وقت سابق السبت بـ ”إعادة تعبئة“ القوات الحكومية، فيما تواصل حركة طالبان تقدمها باتجاه كابول، حيث يبدي سكان مخاوفهم مما قد تحمله الأيام المقبلة.