طالبان تسيطر على مدينة جلال آباد الأفغانية بدون قتال

قال مسؤولون إن حركة طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد الرئيسية بشرق أفغانستان اليوم الأحد بدون قتال لتؤمن بذلك الطرق التي تصل البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني في جلال آباد لرويترز ”لا توجد اشتباكات حاليا في جلال آباد لأن الحاكم استسلم لطالبان…فتح المجال أمام مرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ حياة المدنيين“.

وأكد مسؤول أمني غربي كذلك سقوط المدينة التي كانت واحدة من بضع مناطق رئيسية مجاورة للعاصمة كابول تسيطر عليها الحكومة.

يأتي ذلك في وقت تواردت فيه أنباء عن وصول مقاتلي طالبان إلى مشارف العاصمة كابول.

وقال ناشطون ووسائل إعلام محلية إن عناصر حركة طالبان وصلوا بالساعات الأولى من يوم الأحد، مشارف العاصمة كابول، وسط أنباء عن اندلاع اشتباكات بين مقاتلي الحركة والقوات الحكومية، وأنباء أخرى تتحدث عن هبوط 3 طائرات هليكوبتر في محيط القصر الرئاسي لإجلاء الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وقال شهود عيان إن الأوضاع وسط كابول هادئة إلا أن محيط العاصمة يشهد تحركات عسكرية كثيفة.

وتداول نشطاء على تويتر مقاطع فيديو قالوا إنها للاشتباكات على مشارف كابول.

وتشهد أفغانستان تطورات متسارعة ميدانيا، وسط تقدم سريع من قبل عناصر طالبان، يبدو بأنه أسرع من المتوقع.

وتواردت أنباء حول دخول طلبان أحياء في جنوب كابول بعد سيطرة الحركة على مدينة جهار آسياب، لكن لم يرد تأكيد حول تلك الأنباء من جهات حكومية.

وسيطر مقاتلو طالبان مساء السبت على مزار شريف، آخر كبرى مدن الشمال الأفغاني التي كانت لا تزال تسيطر عليها الحكومة، محكمين قبضتهم أكثر على البلاد، في حين أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن زيادة عديد قواته المرسلة إلى أفغانستان.

وتعهّد الرئيس الأفغاني أشرف غني في وقت سابق السبت ”إعادة تعبئة“ القوات الحكومية، فيما تواصل حركة طالبان تقدّمها باتّجاه كابول، حيث يُبدي سكان مخاوفهم ممّا قد تحمله الأيام المقبلة.

وإزاء تقهقر الجيش الأفغاني، أعلن بايدن السبت رفع عديد القوات الأميركية المرسلة إلى أفغانستان للمشاركة في إجلاء طاقم السفارة ومدنيين أفغان إلى خمسة آلاف عنصر، محذّرا حركة طالبان الزاحفة إلى كابول من عرقلة هذه المهمة ومتوعدا إياها بـ“رد عسكري أميركي سريع وقوي“ إذا ما هاجمت مصالح أميركية.

وقال عتيق الله غيور الذي يقيم في جوار المسجد الأزرق الشهير في مزار شريف لوكالة فرانس برس إنّ متمرّدي طالبان ”يحتفلون على آليّاتهم ودرّاجاتهم الناريّة، مطلقين النار في الهواء“، لافتا إلى أنّ القوات الأفغانية انسحبت من المدينة.

وأضاف إن طالبان دخلت ”من دون أن تُواجه مقاومة تُذكر“ في أكبر رابع مدينة في البلاد من حيث عدد السكّان (نصف مليون نسمة).