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طالبان تصل مشارف العاصمة كابول
تاريخ النشر: 14 أغسطس 2021 23:16 GMT
تاريخ التحديث: 14 أغسطس 2021 23:26 GMT

طالبان تصل مشارف العاصمة كابول

قال نشاطون ووسائل إعلام محلية إن عناصر حركة طالبان وصلوا بالساعات الأولى من يوم الأحد، مشارف العاصمة كابول، وسط حديث عن اندلاع اشتباكات بين مقاتلي الحركة

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المصدر: فريق التحرير

قال نشاطون ووسائل إعلام محلية إن عناصر حركة طالبان وصلوا بالساعات الأولى من يوم الأحد، مشارف العاصمة كابول، وسط حديث عن اندلاع اشتباكات بين مقاتلي الحركة والقوات الحكومية.

وقال شهود عيان إن الأوضاع وسط كابول هادئة إلى أن محيط العاصمة يشهد تحركات عسكرية كثيفة.

وتداول نشطاء على تويتر مقاطع فيديو قالوا إنها للاشتباكات على مشارف كابول.

وتشهد أفغانستان تطورات متسارعة ميدانيا، وسط تقدم سريع من قبل عناصر طالبان، يبدو بأنه أسرع من المتوقع.

وتواردت أنباء حول دخول طلبان أحياء في جنوب كابول بعد سيطرة الحركة على مدينة جهار آسياب، لكن لم يرد تأكيد حول تلك الأنباء من جهات حكومية.

ونشر أحد الصحفيين الأتراك مقطع فيديو على تويتر يظهر انقطاع التيار الكهربائي عن أغلب أحياء العاصمة كابول.

وقال في تغريدة أخرى، إن حركة طالبان تبعد مسافة 20 كيلومترا عن مطار كابول الدولي الذي يحرسه الجيش التركي.

وأضاف، أنه ”بوجود القوات الأمريكية سيكون الوضع آمنًا لبضعة أيام، لكن من الصعب أن نرى ما ستكون عليه خطوات أنقرة التالية…حكومة أردوغان صامتة تماما“

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