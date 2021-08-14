طالبان تصل مشارف العاصمة كابول

قال نشاطون ووسائل إعلام محلية إن عناصر حركة طالبان وصلوا بالساعات الأولى من يوم الأحد، مشارف العاصمة كابول، وسط حديث عن اندلاع اشتباكات بين مقاتلي الحركة والقوات الحكومية.

وقال شهود عيان إن الأوضاع وسط كابول هادئة إلى أن محيط العاصمة يشهد تحركات عسكرية كثيفة.

وتداول نشطاء على تويتر مقاطع فيديو قالوا إنها للاشتباكات على مشارف كابول.

وتشهد أفغانستان تطورات متسارعة ميدانيا، وسط تقدم سريع من قبل عناصر طالبان، يبدو بأنه أسرع من المتوقع.

وتواردت أنباء حول دخول طلبان أحياء في جنوب كابول بعد سيطرة الحركة على مدينة جهار آسياب، لكن لم يرد تأكيد حول تلك الأنباء من جهات حكومية.

ونشر أحد الصحفيين الأتراك مقطع فيديو على تويتر يظهر انقطاع التيار الكهربائي عن أغلب أحياء العاصمة كابول.

Kabul is without electricity tonight, SkyNews reports citing Afghan media pic.twitter.com/GYLwZ7Ckbm — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 14, 2021

وقال في تغريدة أخرى، إن حركة طالبان تبعد مسافة 20 كيلومترا عن مطار كابول الدولي الذي يحرسه الجيش التركي.

وأضاف، أنه ”بوجود القوات الأمريكية سيكون الوضع آمنًا لبضعة أيام، لكن من الصعب أن نرى ما ستكون عليه خطوات أنقرة التالية…حكومة أردوغان صامتة تماما“