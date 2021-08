طالبان تصل مشارف العاصمة كابول

قال نشاطون ووسائل إعلام محلية إن عناصر حركة طالبان وصلوا بالساعات الأولى من يوم الأحد، مشارف العاصمة كابول، وسط حديث عن اندلاع اشتباكات بين مقاتلي الحركة والقوات الحكومية.

وقال شهود عيان إن الأوضاع وسط كابول هادئة إلى أن محيط العاصمة يشهد تحركات عسكرية كثيفة.

وتداول نشطاء على تويتر مقاطع فيديو قالوا إنها للاشتباكات على مشارف كابول.

Gunfire, heavy fighting now reporting in #Kabul as #Taliban terrorists advancing towards the capital. #Afghanistan🇦🇫 #أفغانستان #كابل #كابول pic.twitter.com/UN96hzJtLp

