نائب الرئيس الأفغاني: الغرب اختار أن يخسر في أفغانستان وخارجها

قال نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح، السبت، إن الغرب اختار أن يخسر في أفغانستان وخارجها.

أتى ذلك تعقيبا على التطورات الميدانية في أفغانستان والتي تشهد سقوط المدن والولايات الأفغانية واحدة تلو الأخرى بيد حركة طالبان.

وتواردت أنباء في الأيام الماضية، حول مساع للرئيس الأفغاني، أشرف غني، لتشكيل وفد تفاوضي جديد لفتح باب الحوار مع حركة طالبان، حول إمكانية تشكيل حكومة مشتركة وتقاسم السلطة بين الحركة والحكومة الأفغانية.

وقال الرئيس الأفغاني إنه أطلق مشاورات زعماء الأحزاب السياسية والحلفاء للتباحث بشأن التطورات الأخيرة.

وبالتزامن مع اقتراب قوات حركة طالبان من العاصمة كابول، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية في كابول، توقعها بأن يقدم الرئيس الأفغاني استقالته.

والسبت، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، حركة طالبان، التي باتت تسيطر على أجزاء واسعة من أفغانستان، من رد عسكري ”سريع وقوي“ إذا هاجمت مصالح أمريكية.‎

وقال بايدن إنه وافق على إرسال قوات إضافية إلى كابول للمساعدة في سحب أعضاء السفارة الأمريكية من أفغانستان بأمان وإجلاء أفراد من هناك.



وأضاف بايدن ”بناء على توصيات من فرقنا الدبلوماسية والعسكرية والمخابرات فقد أعطيت الموافقة على إرسال ما يقرب من 5000 جندي أمريكي لضمان إجراء سحب منظم وآمن للأفراد الأمريكيين وغيرهم من أفراد التحالف“ مشيرا إلى أنه سيتم أيضا إجلاء بعض الأفغان من خلال برنامج خاص للتأشيرات.



ودافع بايدن مجددا عن قراره سحب الجيش الأمريكي من أفغانستان قائلا ”أنا رابع رئيس يتولى المنصب في ظل وجود قوات أمريكية في أفغانستان“، مؤكدا ”لن أورّث هذه الحرب إلى رئيس خامس“.