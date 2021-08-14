الرئيس الأمريكي يرسل قوات إضافية ويحذر طالبان من رد "سريع وقوي"

وفي وقت سابق يوم السبت، قال مسؤول محلي إن مقاتلي طالبان سيطروا على مدينة مزار شريف الواقعة شمال أفغانستان، والتي كانت آخر معاقل الحكومة الأفغانية في الشمال، مع فرار قوات الأمن إلى حدود أوزبكستان.

وأضاف أفضل حديد رئيس المجلس المحلي في إقليم بلخ أن ”طالبان سيطرت على مزار شريف“.

وذكر أن المدينة سقطت على ما يبدو دون قتال. وقال إن الجنود تركوا العتاد وتوجهوا نحو المعبر الحدودي.

وتابع: ”جميع القوات الأمنية غادرت مدينة مزار“ رغم استمرار الاشتباكات المتفرقة في منطقة واحدة قرب وسط المدينة.

وفرضت حركة طالبان، يوم الجمعة، سيطرتها على مدينة بولي علم الرئيسة في محافظة لوغار والواقعة على مسافة 50 كلم فحسب عن جنوبي العاصمة كابول، وفق ما نقل مسؤول محلي.

وقال سعيد قريب الله سادات، إن ”طالبان تسيطر على كافة المنشآت الحكومية في بولي علم، فرضوا سيطرة تامة والمعارك متوقفة حاليا“.