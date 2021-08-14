الرئيس الأمريكي يرسل قوات إضافية ويحذر طالبان من رد "سريع وقوي"

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم السبت، حركة طالبان، التي باتت تسيطر على أجزاء واسعة من أفغانستان، من رد عسكري ”سريع وقوي“ إذا هاجمت مصالح أمريكية.
وقال بايدن إنه وافق على إرسال قوات إضافية إلى كابول للمساعدة في سحب أعضاء السفارة الأمريكية من أفغانستان بأمان وإجلاء أفراد من هناك.
وأضاف بايدن ”بناء على توصيات من فرقنا الدبلوماسية والعسكرية والمخابرات فقد أعطيت الموافقة على إرسال ما يقرب من 5000 جندي أمريكي لضمان إجراء سحب منظم وآمن للأفراد الأمريكيين وغيرهم من أفراد التحالف“ مشيرا إلى أنه سيتم أيضا إجلاء بعض الأفغان من خلال برنامج خاص للتأشيرات.
ودافع بايدن مجددا عن قراره سحب الجيش الأمريكي من أفغانستان قائلا ”أنا رابع رئيس يتولى المنصب في ظل وجود قوات أمريكية في أفغانستان“، مؤكدا ”لن أورّث هذه الحرب إلى رئيس خامس“.
وفي وقت سابق يوم السبت، قال مسؤول محلي إن مقاتلي طالبان سيطروا على مدينة مزار شريف الواقعة شمال أفغانستان، والتي كانت آخر معاقل الحكومة الأفغانية في الشمال، مع فرار قوات الأمن إلى حدود أوزبكستان.
وأضاف أفضل حديد رئيس المجلس المحلي في إقليم بلخ أن ”طالبان سيطرت على مزار شريف“.
وذكر أن المدينة سقطت على ما يبدو دون قتال. وقال إن الجنود تركوا العتاد وتوجهوا نحو المعبر الحدودي.
وتابع: ”جميع القوات الأمنية غادرت مدينة مزار“ رغم استمرار الاشتباكات المتفرقة في منطقة واحدة قرب وسط المدينة.
وفرضت حركة طالبان، يوم الجمعة، سيطرتها على مدينة بولي علم الرئيسة في محافظة لوغار والواقعة على مسافة 50 كلم فحسب عن جنوبي العاصمة كابول، وفق ما نقل مسؤول محلي.
وقال سعيد قريب الله سادات، إن ”طالبان تسيطر على كافة المنشآت الحكومية في بولي علم، فرضوا سيطرة تامة والمعارك متوقفة حاليا“.
وفجر يوم الجمعة، أعلنت حركة طالبان، أنها استولت على قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، ما يترك العاصمة فقط وبعض الجيوب حولها تحت سيطرة قوات الحكومة الأفغانية.
وأعلن متحدث باسم طالبان، عبر حساب موثق على موقع ”تويتر“، أنه ”تم فتح قندهار بالكامل، المجاهدون وصلوا إلى ساحة الشهداء في المدينة“.