"فورين بوليسي": أزمة اللاجئين الأفغان اختبار للديمقراطية الغربية

توقعت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية أن ”يواجه الغرب أزمات أخلاقية جراء موجات اللاجئين الكبرى المتوقع أن تنزح، سواء بسبب سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، وما سيتبع الأمر من معاناة الكثيرين من الاضطهاد والفقر، فضلاً عن التغيرات المناخية في أماكن كثيرة من العالم، التي ستؤدي إلى نقص في المياه والمحاصيل“.

وذكرت المجلة أن ”تطورين خلال الأسبوع الماضي يمثلان نذيراً لعاصفة قد تختبر الديمقراطية الغربية، أولهما: الانهيار الوشيك للدولة الأفغانية الذي يهدد بإرسال موجة جديدة ضخمة من المهاجرين نحو أوروبا، وثانيهما: التقرير السادس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، الذي يقدم دليلًا على أنه في غضون العقود القليلة القادمة، قد تكون آثار تغير المناخ عوامل مساعدة في تدمير العديد من الدول الضعيفة والمكتظة بالسكان“.

وأشارت إلى أنه من شأن إخفاقات الدولة المتتالية، مثل تلك التي حدثت في أفغانستان، أن تؤدي إلى زيادة أعداد المهاجرين على نطاق لا تستطيع الديمقراطيات الغربية استيعابه دون ضمان انهيارها، فيما توضح حالة أفغانستان بعض المعضلات الأخلاقية والصعوبات العملية، التي تنطوي عليها مسألة قبول المهاجرين على نطاق واسع، فالغرب ليس لديه خيار سوى التفكير في الإجابات المحتملة، ولا سيما أن موعد طرح السؤال قد اقترب“.

خيانة للشرف العسكري

ورأت المجلة أن ”هناك مشكلة واحدة واضحة أخلاقياً على الأقل، وهي وجوب إخلاء الولايات المتحدة وحلفائها المترجمين الأفغان وغيرهم من الموظفين مع عائلاتهم، من الذين عملوا مباشرة مع قواتهم المسلحة في أفغانستان، وهم معرضون بشكل مباشر لخطر انتقام طالبان“.

و“عدم القيام بذلك سيكون خيانة للشرف العسكري الأمريكي، ولن يكون أقل عاراً من الانسحاب الفرنسي من الجزائر بين عامي 1954 إلى 1962، الذي خلّف وراءه عشرات الآلاف من الجنود الجزائريين، المعروفين باسم ”الحركيس“، الذين قاتلوا مع الجيش الفرنسي، وكثير منهم قُتلوا على الفور مع عائلاتهم، من قبل المتمردين المنتصرين“، وفقاً للمجلة.

وأشارت المجلة إلى أن ”النخب الحاكمة الأفغانية قد تواجه اضطهاد حركة طالبان، لكن من ناحية أخرى، فإن فسادهم الكبير، وعجزهم عن بناء الدولة، والوحشية في بعض الحالات، هي التي جعلت انتصار طالبان ممكناً، وبينما قد يتعاطف المرء مع عدم استعداد جنود الحكومة الأفغانية للموت من أجل الدولة، فإن الحقيقة هي أنهم فروا من أو استسلموا لطالبان بجزء صغير من أسلحتهم وأموالهم، التي وفرتها لهم الولايات المتحدة“.

مجاعة صريحة

وذكرت المجلة أنه ”في عموم السكان، يكاد يكون من المستحيل في معظم الحالات تمييز اللاجئين والأشخاص الذين لديهم مخاوف حقيقية من الاضطهاد، عن المهاجرين لأسباب اقتصادية، فقد نمت صناعة بأكملها تختص بتدريب المتقدمين للحصول على اللجوء فيما يقولونه للمسؤولين الغربيين.. ولكن حتى لو لم يكن الأمر كذلك، فستظل المشكلة الأساسية هي الأرقام، إذ إن هناك ما يقرب من 38 مليون شخص في أفغانستان، وكثير منهم أو معظمهم في درجة معينة من الخطر بسبب القتال المستمر“.

وبحسب المجلة، فإنه ”يمكن لأفراد الأقليات العرقية الإشارة إلى اضطهاد طالبان في الماضي، ويمكن لنصف السكان، أي النساء، أن يزعموا أنهم مهددون من قبل اضطهاد طالبان، حتى لو كانت طالبان في معظم أنحاء البلاد قد واصلت ببساطة الثقافة الريفية الأفغانية التقليدية“.

”في حين أن الغالبية العظمى من الأفغان فقراء للغاية، ومع انهيار الدولة الحالية، سيواجه الكثيرون سوء تغذية متزايداً إن لم يكن مجاعة صريحة، ومن المفهوم تماماً أنهم يرغبون في الانتقال إلى الغرب، كما أنه من المفهوم أن يجد الغرب أنه من المستحيل استيعابهم“، بحسب المجلة.

”قوة مضاعفة“

ونوهت المجلة إلى أن ”الشيء نفسه ينطبق على العديد من المهاجرين، الذين يحتمل أن ينزحوا في السنوات المقبلة، إذ حذرت تقارير البنتاغون من أن تغير المناخ سيكون بمثابة قوة مضاعفة للمشاكل في الدول الضعيفة“.

وبحسب التقرير، ”سيؤدي تغير المناخ العالمي إلى تفاقم مشاكل مثل الفقر والتوترات الاجتماعية والتدهور البيئي والقيادة غير الفعالة والمؤسسات السياسية الضعيفة، كما سيضاف تغير المناخ إلى الضغط الواقع على السكان، الذي ينمو بالفعل في بعض الحالات، بما يتجاوز قدرة الزراعة المحلية على إطعامهم وعلى إمدادات المياه، التي تعاني بالفعل من نقص“.

وخلصت المجلة إلى أن ”الحكومات الغربية سيتعين عليها أن تتبنى تدابير أقوى بكثير لمنع دخول المهاجرين، من خلال زيادة أمن الحدود وإلغاء القوانين الحالية، التي تضمن اللجوء السياسي، وطالما أن الأمل في الإقامة في الغرب موجود، فإن الوضع اليائس المتزايد في أماكن عدة أخرى يعني أن أعداداً متزايدة ستأتي“.

ورجحت المجلة، في ختام تقريرها، أن ”يندد الكثيرون بذلك النهج باعتباره غير أخلاقي، لكن القادة والمسؤولين الغربيين أقسموا اليمين للدفاع عن دساتير وشعوب بلادهم، وهذه ليست مسؤوليتهم الأخلاقية الوحيدة، لكنها بالتأكيد مسؤوليتهم الأساسية، إذ يعتمد بقاء الديمقراطية الليبرالية في العالم ككل على بقائها في الولايات المتحدة وأوروبا، وإذا وقع الغرب نفسه في ديكتاتورية الحرب الأهلية، فلن يكون هناك الكثير من الحديث عن المسؤوليات الغربية للمساعدة في أي مكان آخر“.