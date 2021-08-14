منظمة دولية تنتقد ترحيل إسبانيا مهاجرين قصّرا إلى المغرب

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حضّت منظمة ”سيف ذا تشيلدرن“، اليوم السبت، إسبانيا على وقف ترحيل مئات المهاجرين القاصرين غير المصحوبين إلى المغرب، بعدما كانوا قد وصلوا إلى سبتة في خضم تدفق آلاف الأشخاص إلى هذا الجيب الإسباني قبل ثلاثة أشهر.

واتّهمت المنظمة الدولية غير الحكومية مدريد بأنها لم تحترم حقوق هؤلاء الأطفال.

وكان ما يصل إلى 10 آلاف مهاجر قد عبروا الحدود في شمال أفريقيا إلى سبتة خلال أيام عدة في شهر مايو/ أيار الماضي، دون أن يتصدى لهم حرس الحدود المغاربة.

واعتُبر سلوك السلطات المغربية حينها ردا انتقاميا على قرار إسبانيا استقبال زعيم جبهة ”بوليساريو“ إبراهيم غالي لتلقي العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتطالب جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية، في حين يقترح المغرب، منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.

وبدأ جيب سبتة الإسباني أمس الجمعة بترحيل نحو 800 مهاجر قاصر غير مصحوبين إلى المغرب كانوا قد وصلوا إليه بأعداد كبيرة في منتصف مايو/أيار، حسبما قال مصدر في إدارة المنطقة.

وأكد المصدر بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام إسبانية عدة تحدثت عن إعادة هؤلاء الشباب، بعد ثلاثة أشهر على وصولهم.

ورافقت الشرطة الجمعة القاصرين إلى الحدود، وفقا لما أظهرته صور نشرتها إحدى وسائل الإعلام المحلية.

بدورها، أوردت إذاعة ”كادينا سير“ بأن وزارة الداخلية أمرت بعمليات الطرد هذه في 10 أغسطس/آب في رسالة وجهتها إلى الإدارة المحلية.

وأطلقت منظمة ”سيف ذا تشيلدرن“ تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، جاء فيها أن ”عمليات الترحيل من سبتة تتواصل اليوم“.

ودعت المنظمة، التي توجد كوادرها في 122 دولة حول العالم، إلى ”وضع حد“ لهذه العمليات، واعتبرت أن ”إسبانيا لا تؤمن الحماية للقصر“.

بدورها انتقدت إيوني بيلارا، رئيسة حزب بوديموس، الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية في إسبانيا، عمليات الترحيل في رسالة وجّهتها إلى وزير الداخلية فرناندو غراندي-مارلاسكا.

وجاء في الرسالة، التي نشرتها صحيفة ”إل كونفيدنسيال“ اليومية الإلكترونية، ”لقد تبلّغنا بوساطة منظّمات تعنى بالأطفال وتنشط ميدانيا بأن ترحيل القصّر قد بدأ“.

وتخوّفت بيلارا من ”عدم مراعاة“ عمليات الترحيل القوانين الإسبانية والدولية.