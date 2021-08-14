نائب الرئيس الإيراني يستبعد وصول مفاوضات فيينا النووية إلى نتيجة

استبعد محمد مخبر دزفولي، النائب الأول للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، أن تصل المفاوضات النووية، التي توقفت في يونيو/حزيران الماضي في العاصمة النمساوية فيينا، إلى ”نتيجة“ في حال تم استئنافها مع مجموعة ”4+1“.

ونقل موقع ”انتخاب“ الإيراني عن دزفولي قوله، خلال حفل تسلم رئيس منظمة البرنامج والميزانية الجديد مسعود مير كاظمي منصبه، إنه ”من المستبعد أن نكون قادرين على تحقيق أي شيء مع نظام الهيمنة من حيث رفع العقوبات، كما لا يمكن أن ترتكز خططنا لإدارة الدولة على رفع العقوبات“.

وأضاف المسؤول الإيراني أنه ”لا يمكننا أن نأمل بأن حلول مشاكل البلاد تأتي من الخارج“، وذكر أن ”المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي لديهما الكثير من التركيز على رفع العقوبات، لكن من غير المرجح أن نكون قادرين على تحقيق أي شيء بسبب الهيمنة“.

وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، أنهت إيران آخر جولة من المفاوضات النووية مع مجموعة ”4+1“ بمشاركة أمريكية غير مباشرة؛ وذلك بهدف إحياء الاتفاق الموقع عام 2015، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مطلع شهر مايو/ أيار 2018.

ويوم الإثنين الماضي، أكدت الخارجية الإيرانية أن ”طهران ستعود للمفاوضات في حال تشكلت الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي“، الذي كان أول قرار له منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية تعيين دزفولي في منصب النائب الأول للرئيس.

ويتولى دزفولي، الذي يعد أحد قياديي الحرس الثوري البارزين، إدارة هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخميني منذُ عام 2007، وهي خاضعة لسيطرة مكتب المرشد علي خامنئي.

وكان دزفولي قد توّلى منصب لجنة الصحة في قوات الحرس الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، كما تولى منصب مدير وزارة الاتصالات في مدينة دزفول جنوب إيران، ونائب محافظ خوزستان، ونائب وزير التجارة.

وفي سياق متصل، نشر مركز استطلاع رأي الطلاب الإيرانيين (ISPA) نتائج استطلاع يظهر أن حوالي 59% من الإيرانيين لا يأملون أن يتحسن الوضع في البلاد العام المقبل، فيما يعتقد حوالي 30 % من الناس أن الوضع في البلاد سيكون العام المقبل أسوأ مما هو عليه الآن.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة الواقعة بين الـ8 إلى 11 من أغسطس/ آب الجاري، على عينة مكونة من 1570 شخصًا عن طريق المقابلة الهاتفية.