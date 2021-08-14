مراسلة "بي بي سي" تعلن إبعادها عن روسيا ‎‎مدى الحياة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت مراسلة شبكة ”بي بي سي“ التي قررت موسكو طردها، اليوم السبت أنها أُبلغت بعدم السماح لها مطلقا بالعودة إلى روسيا، معتبرة ذلك ”علامة واضحة“ على تدهور حرية الصحافة في البلاد.

وذكرت محطة ”روسيا 24“ التلفزيونية، مساء الخميس أن تأشيرة دخول الصحفية البريطانية تنتهي صلاحيتها في 31 آب/ أغسطس وأنها لن تُجَدّد، في تدبير اعتُبر ردا على الضغوط البريطانية على وسائل الإعلام الروسية في المملكة المتحدة، بحسب فرانس برس.

وقالت ساره رينسفورد لشبكة ”بي بي سي“ إن ”المسألة لا تتعلق في عدم تجديد تأشيرتي، على الرغم من أن الأمر يبدو كذلك من الناحية الفنية، إنني مبعدة وتم إبلاغي أنني لن أتمكن مطلقا من العودة“.

وأعربت عن ”بالغ حزنها“ لمغادرتها بشكل مفاجئ بلدا قضت فيه ما يقرب من ثلث حياتها وتتحدث لغته.

من جهتها، ربطت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قرار موسكو ”بالإهانات التي تعرض لها المراسلون الروس في بريطانيا بالنسبة إلى إصدار التأشيرات“.

وأوضحت رينسفورد أنها ”أحيطت علما بأن السبب وراء ذلك يعود لعدم تمديد تأشيرة صحفي قبل عامين، علاوة على العقوبات البريطانية ضد الروس بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان أو بسبب الفساد“.

ولطالما انتقدت السلطات الروسية علنا تغطية وسائل الإعلام الغربية للأحداث في روسيا، معتبرة أن المقالات والتحقيقات معادية لروسيا، لكن طرد الصحفيين ظل أمرًا نادرا.

وقالت: ”أخبرت الشخص الذي زودني بالمعلومات أنني لست عدوة وأنني أبذل قصارى جهدي لفهم البلد“.

وأضافت: ”تقومون بطرد شخص يتحدث مباشرة إلى الروس ويحاول توضيح (صورة) روسيا.. لكن الحقيقة هي أنهم لا يريدون أشخاصا مثل هؤلاء هنا“.

وأشارت إلى أن الصحفيين الأجانب ما زالوا حتى الآن ”محميين“ من القمع المتزايد في روسيا ضد الصحافة المستقلة.

وأوضحت ”أنها علامة واضحة على أن الأمور تغيرت.. لكنها أيضا نقطة تحول جديدة في العلاقة بين روسيا والعالم الخارجي“.

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية مساء الجمعة ”طرد“ مراسلتها مستنكرة ”الهجوم المباشر على حرية الصحافة“، وطالبت موسكو بالتراجع عن قرارها.

والعلاقات بين لندن وموسكو متوترة بشكل خاص منذ سنوات، فقد اتهم البريطانيون موسكو بتسميم معارضين روس لفلاديمير بوتين لجأوا إلى المملكة المتحدة.