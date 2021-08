الأسوأ لم يأت بعد.. فيضانات تركيا تضع أردوغان تحت الضغط (فيديو)

تسببت فيضانات هي الأسوأ في تركيا منذ عقود بمصرع 38 شخصاً على الأقل في شمال البلاد حيث زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إحدى المدن الأكثر تضرراً لأداء الصلاة على الضحايا متعهداً تقديم مساعدة حكومية.

وبحسب حصيلة مؤقتة للوكالة الحكومية المسؤولة عن إدارة الكوارث الطبيعية، لقي 32 شخصاً حتفهم في محافظة كاستامونو المطلة على البحر الأسود، وقضى ستة أشخاص في محافظة سينوب المجاورة. وهناك عدد غير محدد من الأشخاص في عداد المفقودين، بحسب ما ذكرته فرانس برس.

وفي الوقت الذي دمرت به الفيضانات العارمة منازل وطرقا وجسورا وجرفت سيارات في المناطق المطلة على سواحل البحر الأسود بشمال البلاد، تتوقع مصلحة الأرصاد الجوية تواصل هطول الأمطار في الأيام القادمة، لا بل تشير النماذج العددية لمراصد الطقس العالمية، لازدياد احتمال تعرض هذه المناطق لما يشبه الإعصار المصغر، ما ينذر بكارثة جديدة وبوتيرة تصاعدية.

Storm from Turkey attacked Russia across the Black Sea! Krasnodar Krai flooded

وفي المناطق المنكوبة عبر بعض الناجين المصدومين عن غضبهم إزاء السلطات المحلية، بالنزامن مع زيارة أردوغان، متهمين إياها بعدم التحرك بالسرعة اللازمة لجعل السكان في أمان.

وقالت أرزو يوجل التي فقدت أثر ابنتيها وأهل زوجها إثر انهيار مبنى سكني، ”قالوا لنا فقط أن نضع سياراتنا في مكان آمن، لأن النهر قد يفيض. لم يقولوا لنا أنقذوا حياتكم وحياة أبنائكم“.

وأضافت وهي تجهش بالبكاء وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء التركية الخاصة ”ديميرورين“، ”لو تمّ تحذيرنا، لغادرنا في أقلّ من خمس دقائق (…) لم يُطلب منا إخلاء“ المبنى.

بعد تساقط أمطار غزيرة، ارتفع مستوى المياه إلى أربعة أمتار في بعض المدن، بحسب السلطات، وغرقت شوارع مدن كاملة في سيول جرفت سيارات.

شاهد آدم سينول (75 عاماً) المياه تحاصر خلال بضع دقائق منزله في محافظة بارتين.

وقال لوكالة أنباء الأناضول الرسمية ”لم أرَ شيئاً كهذا من قبل“. وأضاف ”ارتفعت المياه إلى فوق نوافذنا وكسرت بابنا وحتى حائط حديقتنا“.

وصرّح وزير الزراعة والغابات بكر باك دميرلي ”إنها كارثة لم نعش مثلها منذ 50 أو مئة عام ربما“.

The death toll from the severe floods and mudslides in the northern Black Sea region rose to 38 on Aug. 13. #Turkey https://t.co/lmevFz6LW7 pic.twitter.com/jOsQ32VBLI

— Duvar English (@DuvarEnglish) August 13, 2021