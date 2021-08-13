حظر الهواتف الذكية ومراقبة مقلقة.. نظرة إلى الحياة في أفغانستان تحت حكم طالبان

أدرك المعلمون في أفغانستان، الشهر الماضي، أن عيون وآذان حركة طالبان في كل مكان، عندما أصدر المسلحون تهديدًا ضد النساء اللواتي يستخدمن الهواتف الذكية.

وقالت ماه جان، معلمة في مقاطعة بلخ الشمالية، حيث حققت طالبان تقدمات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، إن إحدى المعلمات رفعت النقاب في صباح دافئ، وكشفت وجهها للحظة، ولاحقًا نظرت زميلة أخرى إلى هاتفها، وبعد قليل وصلت رسالة من طالبان من خلال أحد الشيوخ المحليين، تحذّر من أنه إذا ارتكبتا نفس المخالفات مرة أخرى سيتم أخذهما بعيدًا ولن يتمكن أحد من إنقاذهما.

وقالت ماه جان، التي رفضت ذكر اسمها الكامل خوفًا من انتقام طالبان، إن خوفها من عدم العودة كل يوم أجبرها على توديع عائلتها كل صباح قبل الذهاب للمدرسة، تحسبًا لتعرضها للقتل في الاشتباكات الجارية بين المنزل والمدرسة، كما ذكرت أن الفصل الدراسي يتقلص باستمرار.

فمع اتساع رقعة الأراضي تحت سيطرة طالبان، يزداد الصدام بين المدنيين وإرادتهم القاسية والعنيفة، وفي مقابلات مع أكثر من 10 أفغان في المقاطعات الشمالية، بعضهم خلف خطوط طالبان، وآخرون فروا إلى مخيمات النازحين، أفاد المدنيون بإغلاق مدارس للفتيات، وإجبار العائلات الفقيرة على طهي الطعام للمقاتلين النهمين، والضغط على الشباب للانضمام إلى صفوف المسلحين، وتعرض السكان للتهديدات بالعنف من الوافدين الجدد إلى قراهم.

صورة قاتمة

ومجتمعة، ترسم هذه الأحداث صورة قاتمة لكيفية تغير الحياة في أفغانستان منذ أن بدأت القوات الأمريكية المرحلة الأخيرة من انسحابها من أفغانستان، وما سيبدو عليه مستقبل أفغانستان إذا استعادت طالبان السيطرة على البلاد.

وترجع بعض القيود التي يفرضها المتشددون، بما في ذلك إلزام النساء بارتداء النقاب والرجال بإطلاق لحاهم، والحضور القسري إلى المساجد، إلى حكمهم في أواخر التسعينيات، ولكن هناك بعض القيود الجديدة أيضًا، والتي تهدف إلى كبح جماح تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين، والتقدم في حقوق المرأة.

وقالت ماه جان، التي كانت تدرس في ظل حكم طالبان، إن المسلحين كانوا يراقبون المعلمين وعلاقاتهم مع جماعات الإغاثة قبل الإطاحة بهم في الغزو الأمريكي العام 2001، لكنهم لم يجرؤوا على إجبارهم على شيء، ولكن الآن ”أصبحت طالبان وحشية“.

ووصلت القيود إلى التطفل على أكثر اللحظات خصوصية، حيث قالت أنصاري، وهي شابة في إقليم بلخ، إن الهواتف الذكية تم حظرها بالكامل، مما حدَّ بشدة من قدرة السكان على التواصل مع خارج البلاد، وقدرة الطلاب على التواصل مع المعلمين أثناء قيود وباء كورونا.

وقالت أنصاري التي رفضت الكشف عن اسمها الأخير خوفًا من الانتقام، إن المراقبة تثير جنون الارتياب، كما لو أن الجميع مراقبون من بعيد.

وشرحت قائلة: ”إذا تم رصد فتيات عازبات يستخدمن الهواتف الذكية، يتم استجوابهن حول ما إذا كن يقمن علاقة مع فتيان، وإذا استمع الأولاد إلى الأغاني تحطم طالبان بطاقات الذاكرة الخاصة بهم“.

ويقول المحللون الأفغان، إن معاملة طالبان للمدنيين تختلف بين منطقة وأخرى، حيث يقوم القادة المحليون المستقلون بتكييف نهجهم مع الروابط العرقية، والسياسات المحلية.

وقالت باتريشيا جوسمان، المديرة المساعدة لقسم آسيا في ”هيومن رايتس ووتش“، إن بعض المجتمعات، لا سيما تلك الموجودة في الأقاليم الريفية، لديها بالفعل قيود محافظة مشابهة لقيود طالبان، مثل منع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة.

وأوضحت أن بعض المجتمعات ترحب بطالبان بدافع الخوف، في حين يرحب آخرون بهم بسبب إحباطهم من الشرطة الفاسدة، والميليشيات المسيئة.

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، أدت تقدمات طالبان واقتراب القتال العنيف مع القوات الأفغانية من المراكز السكانية، إلى تعمق الكارثة الإنسانية في البلاد، مما أدى إلى نزوح ما يقرب من 360 ألف أفغاني داخليًا هذا العام.

وبحسب المنظمة، لجأت أكثر من 2000 أسرة أفغانية نازحة إلى مزار الشريف، العاصمة الإقليمية لمقاطعة بلخ، ورابع أكبر مدينة في البلاد، ويعيش الكثيرون الآن في أكواخ من المشمع البلاستيكي على أطراف المركز الاقتصادي الحيوي الذي تحاصره طالبان.

وفي مقابلة، في آب/ أغسطس، روى ضابط الشرطة نعيم الصمادي أن الفارق بين الحياة والموت في معركة مارس كان باب عربة همفي عسكرية، حيث صدرت أوامر لوحدته بإنقاذ زملائه الذين تم اجتياحهم في موقع استيطاني في منطقة ألمار في فارياب، وهي مقاطعة شمال غرب البلاد على الحدود مع تركمانستان، ونصب جنود طالبان كمينًا للوحدة وأطلقوا عليهم وابلًا من الرصاص والقذائف الصاروخية.

وقال الصمادي، إن عناصر طالبان ألقوا بالحجارة على الطريق، وسدوا سبل الانسحاب، وأجبروا سياراتهم على التوقف، وأُصيب القائد الذي نزل من سيارته برصاص قناص، وجرَّ الصمدي صديقه المصاب إلى عربة همفي، وأغلق الباب وانتظر أن ينقذه الجنود الأفغان في صباح اليوم التالي.

وأوضح ”الصمادي“ أن العديد من زملائه الضباط قُتلوا بعد أيام قليلة، وسقطت ألمار في يد طالبان.

وفرَّ ”الصمادي“ إلى مزار الشريف بعد أن سيطرت طالبان على قريته، خوفًا من أن تعاقبه على عمله كضابط شرطة، وقال إن طالبان أمرت المدنيين باستخدام أدوات يدوية لتدمير جدران مواقع الشرطة والجيش، وأضاف: ”دمرت طالبان منزلي لأنني حاربتهم“.

وأفاد العديد من النازحين بأن طالبان تحافظ على صفوفها بالمطالبة بتسليم الأبناء الصغار أو مصادرة ما يعادل أجر المقاتل من السكان، وهو يختلف مقدار الضغط من مكان لآخر.

ضغوط لتجنب العواقب

قال توماس روتيج، المؤسس المشارك والمدير المشارك لشبكة محللي أفغانستان، إنه في حين ينضم البعض بإرادتهم يتعرض البعض الآخر لضغوط من عائلاتهم لتجنب العواقب الأخرى.

ووصف العامل يار محمد بيك (65 عامًا)، تجربته الخاصة مع تجنيد طالبان، وقال إن أحد أبنائه هرب إلى إيران، بينما اختبأ ابنه الآخر بعد أن طُلب للتجنيد الإجباري، على الرغم من أنه يعاني من إعاقة بعد أن سقط من سطح منذ سنوات.

ويخشى ”يار“ من العودة إلى قريته في خواجا سابز بوش في فارياب، حتى لا يبحث جنود طالبان عن ابنه، ولكنه أيضًا لا يستطيع أن يكسب الكثير من حياته الجديدة خارج مزار، حيث يرفض تعيينه الذين يبحثون عن عمال أصغر سنًا.

وقال: ”في الصباح، أذهب إلى السوق للعمل، وكثيرًا ما أعود جائعًا، وأجلس في الظل لبقية اليوم“.

وفي خيمة أقامها على جدار من الطين، قام نادر نابيزادة، وهو أب لأربعة أطفال، بموازنة ابنته الرضيعة على ركبته، موضحًا أن ”زوجته خرجت من الخيمة بعد أن علمت أن عمال الإغاثة يوزعون الأرز ولكنها عادت خالية الوفاض“.

وفرَّ نابيزادة وعائلته من منطقة خواجا سابز بوش في فارياب في يونيو بعد معركة على مركز المنطقة، حيث استولى المتمردون على منازل المدنيين، وأدت معركتهم مع القوات الأفغانية لتدمير بعض المباني.

وقال نابيزادة: ”إن الجثث لا تزال في الشارع تحت الشمس منذ أيام، لأن مقاتلي طالبان يمنعون أي شخص من لمسهم أو دفنهم، وهو انتهاك خطير لقواعد الدفن الإسلامية“.

وهو أمر أدى لصدمة ابن نابيزادة البالغ من العمر 3 سنوات، فحتى قبل أن يلتحق بالمدرسة، يتخيل الصبي أن يصبح آلة حرب ويكمل دائرة العنف التي عصفت بأفغانستان لعقود، قال نابيزادة: ”قال لي ابني: إذا أصبحت دبابة، سأقتل طالبان“.