إسرائيل تعلن حزمة تسهيلات جديدة لقطاع غزة

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن سلسلة تسهيلات جديدة لقطاع غزة، تشمل استئناف دخول التجار من غزة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى استئناف عمليات التصدير والاستيراد من وإلى غزة في عدد من القطاعات التجارية.

ووفق مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية غسان عليان، فقد أعلن عن ”استئناف دخول 1000 تاجر و350 BMG ( Business Man Gaza) (وهم فئة من التجار يملكون تصاريح استيراد وتصدير) من غزة إلى إسرائيل، عن طريق معبر إيرز، وذلك اعتبارا من صباح الأحد المقبل“.

كما وتشمل التسهيلات الجديدة، إصدار تصاريح الدخول إلى إسرائيل لأشخاص تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا والمتعافين فقط.

وأوضح مكتب منسق الحكومة الإسرائيلية في بيانه الصحفي، ”نظرا للاستقرار الأمني الذي تم الحفاظ عليه خلال الفترة الأخيرة في قطاع غزة، فإنه سيتاح التصدير من قطاع غزة إلى إسرائيل عن طريق معبر كرم أبو سالم التجاري، وسيتم توسيع الاستيراد من إسرائيل إلى قطاع غزة“.

وأضاف مكتب منسق الحكومة الإسرائيلية، أن التسهيلات ستشمل المصادقة على إدخال معدات لصالح قطاعي النقل والاتصال في غزة.

وسيتم إدخال المعدات والبضائع من أجل تطوير البنية التحتية الإنسانية في قطاعات الصرف الصحي والمياه.

وأشار المكتب في بيانه إلى أن ”الخطوات المدنية التي وافق عليها المستوى السياسي الإسرائيلي مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني في قطاع غزة“.

وتأتي هذه التسهيلات الإسرائيلية الجديدة، وسط تهديدات أطلقتها الفصائل المسلحة في قطاع غزة، بعودة التصعيد على طول الحدود مع قطاع غزة.

التهديدات التي تطلقها الفصائل المسلحة في غزة، تأتي كرسالة احتجاج على عدم إحراز تقدم في ملف الإعمار الذي مر عليه حوالي ثلاثة أشهر منذ انتهاء العملية العسكرية الأخيرة التي شنتها الحكومة الإسرائيلية السابقة بقيادة بنيامين نتنياهو على غزة، في مايو/ أيار الماضي.

كما وتحتج الفصائل في قطاع غزة، على عدم إدخال الأموال القطرية وفشل التوصل لحل يرضي الأطراف لدخول المنحة القطرية للأسر المحتاجة في القطاع منذ ثلاثة أشهر.

ورغم هذه التسهيلات الجديدة أيضا في قطاع غزة، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة ذكرت في وقت سابق انهيار جهود الوساطة المصرية بين حماس وإسرائيل، وتوقفها؛ بسبب إصرار حكومة نفتالي بينيت، على ربط ملف الإعمار بملف عودة الجنود والأسرى لدى حماس، وهو ما ترفضه الأخيرة بشكل قاطع.

ومنذ العملية العسكرية على قطاع غزة، والتي أطلقت عليها إسرائيل اسم ”حارس الأسوار“، تمتنع الحكومة الإسرائيلية عن إدخال العديد من المواد الخام، ومواد البناء، والمواد التي تصنفها إسرائيل ذات الاستخدام المزدوج، والتي تتخوف بأن تستخدمها الفصائل المسلحة في القطاع لأغراض عسكرية.