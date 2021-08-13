تقرير: الإدارة الأمريكية فوجئت بالهجمات المباغتة لطالبان

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“، إن الإدارة الأمريكية فوجئت بالهجمات السريعة والمباغتة لحركة طالبان، استنادا لتسريبات من البيت الأبيض.

وحملت الصحيفة الرئيسين الأمريكيين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن، مسؤولية ما وصفتها بالكارثة والهزيمة الوشيكة في أفغانستان، في ظل الانتصارات الساحقة التي تحققها حركة طالبان هناك.

وقالت الصحيفة، اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني: إن ”وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت جيتس كتب مقالا شهيرا، قال فيه إن الرئيس بايدن اتخذ الطريق الخطأ في كل ما يتعلق بالقضايا الكبرى الخاصة بالسياسة الخارجية“.

وأضافت: ”يشهد العالم الآن مثالا جديدا على سوء التخطيط والانسحاب الذي يؤدي إلى الجحيم في أفغانستان، حيث يتحول الموقف لهزيمة إستراتيجية وكارثة أخلاقية“.

وتابعت: ”مسيرة حركة طالبان نحو العاصمة الأفغانية كابول مستمرة، مع سقوط المزيد من العواصم الإقليمية يوميا، وصل الإحصاء الأخير إلى 12 مدينة، من بينها مدينة ”غازني“ الواقعة على الطريق الذي يربط بين مدينتي قندهار والعاصمة كابول“.

وأردفت الصحيفة: ”تحاول قوات الحكومة الأفغانية القيام بهجوم مضاد، وأقال الرئيس الأفغاني أشرف غني قائدا آخر للجيش، ولكن طالبان تسيطر حتى الآن على 8 أقاليم كاملة على الأقل، ومن ضمنها مناطق في الشمال لم تكن خاضعة لسيطرتها عندما كانت تحكم أفغانستان قبل هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001“.

وأضافت الصحيفة: ”يقاتل العديد من القوات الأفغانية بشجاعة، لكنهم يفتقدون الدعم الجوي الذي كان ميزتهم العسكرية الرئيسية“.

ورأت الصحيفة أن بايدن ارتكب خطأ بقراره الخاص بسحب كل القوات الجوية الأمريكية من أفغانستان، بما في ذلك المقاولون الذين يساعدون القوات الجوية الأفغانية في صيانة طائرات الهليكوبتر والطائرات القتالية، ويتعين على المتعاقدين الآن الحصول على المساعدة عبر مكالمات من خلال تطبيق الاتصال المرئي ”زوم“، بينما يقوم الجيش الأمريكي بعدد قليل للغاية من الطلعات الجوية من منطقة الخليج لإبطاء وتيرة تقدم طالبان.

وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض فشل في فهم ما يحدث، مع وجود تسريبات تقول إن الإدارة الأمريكية فوجئت بهجوم طالبان.

وأضافت الصحيفة: ”إلا أن هذا ليس منطقيا على الإطلاق، في ظل تحذيرات الجيش الأمريكي وكذلك المخابرات الأمريكية للرئيس بايدن، إذ بدأت طالبان هذا الهجوم في الأول من أيار/مايو، بعد أسبوعين من إعلان بايدن الانسحاب من أفغانستان، وحدد موعدا رمزيا لإكمال الانسحاب وهو 11 أيلول/سبتمبر 2021“.

وأشارت إلى أن ترامب حاول مؤخرا أن ينأى بنفسه عن مسؤولية ما يحدث في أفغانستان، رغم أنه توصل لاتفاق سيئ مع طالبان، ووضع جدولا زمنيا للانسحاب.

ومضت الصحيفة تقول: ”ترامب وبايدن حاولا الحصول على الإشادة السياسية من خلال قرار عودة القوات إلى الوطن، لدرجة أنهما فشلا في مواجهة العواقب. عرض الجيش وسيلة للحفاظ على الحد الأدنى من القوة في البلاد، وتوفير الدعم الجوي وغير ذلك من الدعم للقوات الأفغانية. لكن بايدن رفض تلك النصيحة وراهن على الانسحاب“.

وختمت الصحيفة: ”قد لا يهتم الكثير من الأمريكيين الآن بما يحدث في أفغانستان، لكن كما كان الوضع في فيتنام، فإن التخلي عن حلفائنا سيكون له تكاليف كبيرة، عندما يشعر ”المتشددون“ في العالم أن قوة عظمى تفتقر الإرادة لدعم أصدقائها، فإنهم سرعان ما يبحثون عن طرق أخرى للاستفادة من الموقف“.