بينيت يقلص عدد تصاريح البناء في المستوطنات الإسرائيلية

قررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تقليص عدد تصاريح البناء في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنته وسائل إعلام عبرية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، إن ”رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمر بإصدار تصاريح لإنشاء ألف وحدة سكنية فقط في مستوطنات الضفة الغربية، من أصل 2200 وحدة سكنية سيتم المصادقة عليها في وقت لاحق من الأسبوع المقبل“.

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن ”القرار بتقليص عدد التصاريح، اتخذ على خلفية معارضة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لتوسيع رقعة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية“.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، هو أول قرار يخص البناء في المستوطنات بالضفة، تتخذه حكومة التغيير منذ الإعلان عن تشكيلها.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعا للمصادقة على مخطط لبناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، ومن المقرر أن تتم المصادقة على المخطط الاستيطاني، الذي يعتبر الأكبر منذ تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وفي وقت سابق، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على بناء ألف منزل فلسطيني في المناطق ”C“ في الضفة الغربية، وفق ما أكدت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وأمس الخميس، قالت الرئاسة الفلسطينية، إن مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية التي تنوي الحكومة الإسرائيلية المصادقة عليها، تخالف الموقف الأمريكي الواضح، الذي عبر عنه الرئيس جو بايدن، خلال اتصاله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي أكد فيه رفض الجانب الأمريكي للاستيطان وللإجراءات أحادية الجانب.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، رفضها وإدانتها الشديدين لمشاريع التوسع الاستيطاني الجديدة في الأراضي الفلسطينية، خاصة السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية.

وحذرت في بيان صحفي، من هذه القرارات الاستيطانية الجديدة، معتبرة إياها مخالفة صريحة لاتفاق أوسلو ”الذي ينص على عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف، إضافة إلى أنها مخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يؤكد على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة“.