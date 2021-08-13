"فاينانشيال تايمز": هناك تفاؤل كبير بقدرة وزير خارجية إيران المتشدد على إحياء "الاتفاق النووي"

بعد أن تم ترشيحه وزيرا لخارجية إيران، يسعى المهتمون بالشأن الإيراني إلى استشراف التحولات السياسية الخارجية، التي قد تجري على يدي أمير حسين عبد اللهيان باعتباره أكثر تشددًا من سلفه محمد جواد ظريف، لكن صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ البريطانية نقلت عن خبراء الاحتمالات القائمة حال تعيينه في هذا المنصب الهام.

وذكرت الصحيفة بأن أمير عبداللهيان وبخ قبل 4 أشهر، الدول الأوروبية واتهمها بأن لها ”1000 وجه“ بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 8 إيرانيين و3 كيانات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وقال في تغريدة على موقع ”تويتر“: ”إنهم جزء من المشكلة وليس الحل“.

وقال الدبلوماسي الإيراني، حينها تعليقًا على القرار ”إن البيت الأبيض وأوروبا لا يمكن الوثوق بهما“، وذلك في وقت كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تتوسط فيه لإجراء محادثات بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقعته طهران مع القوى العالمية.

خليفة ”المخضرم“

وأشارت الصحيفة إلى أنه أصبح من المقرر أن يصبح أمير عبداللهيان، وهو متشدد مقرب من الحرس الثوري الإيراني، المحاور الرئيسي مع الغرب بعد أن تم ترشيحه هذا الأسبوع وزيرًا لخارجية الجمهورية الإسلامية.

ويتولى عبداللهيان منصبه خلفا لمحمد جواد ظريف، الدبلوماسي المخضرم الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، واستخدم مزيجا من الحيل الصغيرة والمهارات، التي تم صقلها على مدى عقد من الزمان كوجه للدبلوماسية الإيرانية في تعاملاته مع القوى الغربية.

وبين التقرير أن ظريف كان أحد المؤيدين الرئيسيين للاتفاق النووي، الذي ساعد في إتمامه ثم كافح لإبقائه مع تصاعد التوترات مع الغرب بعد أن تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آنذاك، عن الاتفاق قبل 3 سنوات.

وبحسب ”فاينانشيال تايمز“، فإن المحللين الإيرانيين متفائلون بأن عبد اللهيان، البالغ من العمر 57 عامًا، والمتخرج من الجامعات الإيرانية، والذي يأتي من خلفية متواضعة، قد يكون قادرا على إحياء الصفقة وتحقيق نتائج دبلوماسية أكثر ديمومة.

ويقول الخبراء، وفقًا للصحيفة، إن صلات عبد اللهيان بالفصائل المتشددة القوية في قلب النظام الايراني ستمنحه نفوذا محليا أكبر من ظريف، الذي اعترف بأن الحرس الثوري كثيرا ما يقوضه.

ونقلت عن مصدر على صلة بالنظام الإيراني، قوله: ”مع تولي عبد اللهيان، لن نرى المزيد من التطرف، بل المزيد من التنسيق بين المجالين الدبلوماسي والعسكري“.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وهو رجل دين متشدد تولى منصبه الشهر الجاري بعد فوزه في انتخابات أجريت في شهر حزيران/يونيو الماضي، إن حكومته ستواصل المحادثات لإحياء الاتفاق النووي.

لكن مع سيطرة المتشددين على جميع مراكز قوة النظام، يتوقع البعض في طهران أن يتخذ الرئيس الجديد موقفا أكثر صرامة من سلفه حسن روحاني.

واعتبر المسؤولون الأوروبيون ظريف نظيرًا مهمًا في النظام ودبلوماسيا يمكن أن يجروا معه مناقشات مفيدة، لكنهم أدركوا أيضا أن المحادثات النووية والعلاقة مع إيران لا تعتمد على الأفراد.

”أكثر قدرة“

ونقلت ”فاينانشيال تايمز“ عن علي واعظ، مدير إيران في مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة فكرية، قوله إن تعيين أمير عبد اللهيان ”يمثل الدولة العميقة على المسرح الدولي“، لكنه أضاف أنه كوزير للخارجية يمكنه أن يكون ”محاورا أكثر قدرة“ من ظريف.

وأضاف أنه ”لم يعد لديك نوع من الانفصام بين الحكومة والدولة العميقة التي ثبت أنها تشكل عقبة خطيرة أمام مبادرات سلفه“.

وعلى الرغم من أن عبد اللهيان لم يكن له علاقة تذكر بالغرب، إلا أن الصحيفة نقلت عن شخص على اتصال بالمسؤولين الأمريكيين قوله، إن الدبلوماسي معروف لدى شخصيات بارزة في إدارة الرئيس جو بايدن، حيثُ عمل مع كل من مبعوث بايدن إلى إيران روب مالي، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فينر، على أمور متعلقة بسوريا خلال إدارة باراك أوباما.

كما نقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي في طهران قوله إن التوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات الأمريكية هو أولوية رئيسي، وإن الأخير ”خفف بالفعل من لهجته العدوانية، حتى لا تعرض العملية للخطر“.

وأضاف أن ”الأمر غير الواضح، هو متى ستكون إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات وما هو نهج إيران الجديد ومن سيكون المفاوضون“.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبد اللهيان ليس غريبًا عن المحادثات النووية، ففي عام 2013، شارك في مناقشات سرية مع مسؤولين عمانيين، وأدى ذلك إلى اجتماعات سرية مع الأمريكيين والأوروبيين، الذين كانوا أساسا لاتفاق 2015.

الخصوم العرب

وأوضحت أنه معروف لدى خصوم إيران من العرب، حيث كان نائبا لوزير الخارجية السابق للشؤون العربية والأفريقية ودبلوماسيًا في العراق وسوريا والبحرين.

وأشار كل من رئيسي وعبد اللهيان إلى أنهما سيتبعان سياسة خارجية تعطي الأولوية للقضايا الإقليمية، وألمحا إلى أنهما يمكنهما السعي لإصلاح العلاقات مع الخصوم العرب، وخاصة السعودية.

وقال عبد اللهيان الشهر الماضي إنه بالنظر إلى خلفية رئيسي، فإن سياسة إيران الخارجية ستكون ”علاقات خارجية متوازنة، وعلاقات نشطة وديناميكية“ مع الشرق والغرب، مع ”اهتمام خاص بالدول المجاورة وآسيا“.

وأضاف المصدر ذو الصلة مع النظام للصحيفة: ”إيران ليس لديها خيار سوى تحسين العلاقات مع دول المنطقة“، لأنها تخوض حرب ظل مع إسرائيل، حيث يتهم البلدان بعضهما البعض بالهجمات الأخيرة على شحناتهما البحرية وأهداف أخرى، مبينًا: ”كلما زادت علاقاتنا مع دول المنطقة، زادت قوة إسرائيل“.

وقال المحلل المحافظ محمد مهاجري، إن ”اختيار عبد اللهيان على حساب الشخصيات الأكثر راديكالية، التي عارضت الاتفاق النووي يشير إلى أن رئيسي يريد تجنب تصعيد التوترات مع خصومه“.

وأضاف، بحسب ما نقلت عنه الصحيفة: ”لن نر أي تحول كبير في السياسة الخارجية، النتائج – بعيدا عن النهج – ستكون إلى حد ما هي نفسها كما كانت في عهد ظريف“.