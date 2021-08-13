بعد سقوط مدينته.. "أسد هرات" يستسلم لطالبان

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

مر شهر على تعهد إسماعيل خان أحد أبرز أمراء الحرب في أفغانستان المعروف بلقب ”أسد هرات“ بالصمود في وجه حركة طالبان ومقاتلتها، داعيا السكان للالتحاق بالمعركة، لكن هرات سقطت، وزعيمها سلم نفسه للمتمردين.

وكان إسماعيل خان، البالغ من العمر 75 عامًا، قد بسط سيطرته ونفوذه لعقود في هرات الواقعة في غرب أفغانستان، وتعد ثالث أكبر مدنها فيما يزيد قربها من إيران من أهميتها الاستراتيجية.

وشاب الغموض مصير الرجل لساعات بعد سقوط المدينة، يوم أمس الخميس، في ختام حصار فرضته طالبان.

وسرعان ما أعلنت الحركة أن إسماعيل خان سلم نفسه وأنه في أمان، ثم أوضح المتحدث باسمها جمال ناصر حبيبي، أنه جرى التوصل لاتفاق وأنه ”سيعاد لمقر إقامته“.

ونشرت طالبان مقطع فيديو لأمير الحرب القديم، قال فيه: ”يجب أن يعاملوا الناس معاملة حسنة ويجب أن يقابلهم الناس بمشاعر طيبة حتى يتمكنوا من عيش حياة مزدهرة معًا“.

وأضاف: ”نأمل في أن يوفر جميع أخواننا أجواء سلمية، وإنهاء هذا القتال وأن يعود السلام والاستقرار إلى أفغانستان“.



حمام الدم

وأنزلت مجموعة من المتمردين العلم الأفغاني عن مقرّ الشرطة بعد وقت قليل على سقوط هرات، وجلس بعضهم على غطاء عربة ”همفي“ عسكرية تركتها القوات الحكومية خلفها، وابتسم أحدهم للكاميرا فيما حمل قاذفة على كتفه.

وفي المحيط، بدت حركة السيارات والدراجات الهوائية طبيعية فيما راية طالبان البيضاء ترفرف فوق إحدى الدراجات العابرة.

وعلى غرار ما حصل في مدن أخرى سيطرت طالبان عليها، بررت السلطات الانسحاب بتجنب حمام الدم بين المدنيين.

وكان مسؤول أمني رفيع المستوى أفاد بأن طالبان ”استولت على كل شيء“ في المدينة، موضحا أن القوات الأفغانية شرعت في الانسحاب نحو قاعدة عسكرية في بلدة غزارة القريبة بهدف ”تجنب إحداث أضرار إضافية في المدينة“.

الأسد العجوز

وسطرت ميليشيا إسماعيل خان الضخمة سلسلة نجاحات في وجه طالبان مع سيطرة الإسلاميين على الحكم في بداية التسعينات، ولكنه اضطر عام 1995 إلى الفرار نحو إيران برفقة مئات من مؤيديه بعد انشقاق أحد حلفائه عنه.

وفي وقت لاحقت، أسرت طالبان إسماعيل خان لنحو عامين أثناء استعداده للعودة وقيادة حركة تمرد، لكنه نجح في الفرار من السجن عام 1999، وكان طليقا إبان الغزو الأمريكي عام 2001.

وقبل شهر من الآن، بدا الأسد العجوز واثقا من نفسه، إذ قال للصحافة: ”سنكون قريبا في الخطوط الأمامية، وسنبدل المعطيات بعون الله“.

وأعرب عن أمله ”أن يختار رجال هرات ونساؤها مساندة جبهة المقاومة دفاعا عن حريتهم وكرامتهم“.

وبينما حمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع سريعًا، حثّ العسكريين على إظهار الحزم و“كافة القوات الأمنية على التصدي بشجاعة“.

استولت طالبان ليلا على قندهار، ثاني مدن البلاد مع اقترابها من كابول، وصارت تسيطر حاليا على قطاعات كبيرة في شمال البلاد وغربها وجنوبها.