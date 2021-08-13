تحليل: إسرائيل تحاول إدراج رؤيتها في الإستراتيجية الأمريكية للتعاطي مع إيران

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة جانبا من الرؤية التي وضعتها تل أبيب أمام الإدارة الأمريكية، خلال الزيارة التي أجراها رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز، إلى تل أبيب، مؤخرا، فيما يتعلق بإستراتيجية التعاطي مع الملف الإيراني النووي، لاسيما في ظل التقديرات التي تقلل من احتمال التوصل لاتفاق جديد مع طهران.

وكان الإعلام العبري قد أشار، الأربعاء الماضي، إلى أن رئيس الاستخبارات الإسرائيلية ”الموساد“ دافيد برنياع، سلم بيرنز ملفا حول شخصية الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، بينما ركزت المباحثات التي أجراها المسؤول الأمريكي مع برنياع ورئيس الوزراء نفتالي بينيت على الملف الإيراني.

ووفق موقع ”نتسيف نت“ الإسرائيلي الاستخباري، عرض المسؤولون الإسرائيليون ”تضمين مسألة الخيار العسكري والعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على إيران، ضمن خطط واشنطن، للتعاطي مع الملف الإيراني“، عقب شكوك كبيرة في إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جديد، لا سيما في ظل تنصيب رئيسي.

تهديد ملموس

وبين الموقع أن زيارة رئيس الـ(CIA) شهدت حديثا عن هذا الخيار، ولفت إلى حديث مصدر إسرائيلي كبير على صلة بتفاصيل الزيارة، تحدث مع صحيفة ”هآرتس“، وأخبرها أنه ”تم إبلاغ المسؤول الأمريكي أن أفضل طريق لإجبار إيران على التراجع عن تطلعاتها النووية، هو التلويح بخيار عسكري أمريكي ملموس، فضلا عن التلويح بعقوبات اقتصادية ودبلوماسية تقود لعزلة طهران، ووقف امتداد نفوذها في المنطقة، بما في ذلك في سوريا ولبنان.

وقللت تل أبيب من فرص نجاح محادثات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذكرت ”هآرتس“ أن لدى إسرائيل تقديرات بأن فرص التوقيع على اتفاق نووي جديد مع طهران، هي ضئيلة للغاية، بعد أن أصبح ”رئيسي“، هو الرئيس الإيراني الجديد.

وحسب ما أورده موقع ”نتسيف نت“ الاستخباري، جاءت زيارة بيرنز لإسرائيل للمرة الأولى منذ توليه منصبه، لتحول الملف الإيراني إلى ملف أساسي في الحوار الأمريكي –الإسرائيلي، وقال إن تل أبيب ”ترغب في فهم الخطط الأمريكية للتعامل مع إيران بشأن ملفها النووي“.

زيارة مهمة

ونوه الموقع إلى أن بيرنز نفسه هو عرّاب الاتفاق النووي الموقع بين القوى الكبرى وطهران عام 2015، وكان قد أطلق على مسار العمل تجاه طهران ”خطة العمل الشاملة المشتركة“، ووقتها عمل إلى جواره جاك سوليفان، من يتولى حاليا منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي، مضيفا أنهما أدارا محادثات سرية مع الإيرانيين، انتهت بتوقيع الاتفاق قبل 6 سنوات.

وحول بدائل فشل المحادثات النووية مع إيران، حال حدوثه، يقول الموقع نقلا عن المصادر التي تحدثت مع ”هآرتس“، إن لدى تل أبيب الرغبة في ضمان استعداد الإدارة الأمريكية لحشد المجتمع الدولي للضغط على طهران، لو رفضت العودة للاتفاق، الذي يفترض أن يثنيها عن طموحها النووي في المستقبل المنظور.

وذهبت المصادر إلى أن الفترة الأخيرة شهدت محاولة إسرائيلية للتيقن من قدرة واشنطن على تنفيذ خططها لبلورة اتفاق أكثر تشددا وقدرتها على إلزام إيران على توقيعه.

تقديرات استخبارية

وأردف الموقع أن لدى الاستخبارات الإسرائيلية تقديرات بتقدم كبير في البرنامج النووي الإيراني في الفترة الأخيرة، وأن طهران انتهكت تفاهمات 2015 التي تمكنها من تخصيب 300 كيلوغرامًا فقط من ”اليورانيوم ”بنسب لا تزيد عن 3.67%.

وتقول التقديرات الإسرائيلية، إن إيران لديها حاليا 10 كيلوغرامات من ”اليورانيوم المخصب“ بنسب تفوق 60%، وقرابة 140 كيلوغرامًا من اليورانيوم بنسبة 20%، وقرابة 2500 كيلوغرام من ”اليورانيوم المخصب“ بنسبة 4%، وأنها تستعين بمئات أجهزة الطرد المركزي المتطورة، التي كانت قد حظرت بموجب اتفاق 2015، هذا بخلاف أنها تباشر عمليات تخصيب أخرى في مفاعل ”فوردو“، على خلاف المتفق عليه، وبنسب تخصيب تصل إلى 20%.

وتابع الموقع أن ”تل أبيب لديها تقديرات بأن إيران في حاجة إلى شهرين فقط لكي تصبح دولة نووية، لذا تخشى التسويف الإيراني بشأن الاتفاق الجديد، فضلًا عن صمت المجتمع الدولي“.

ونقل الموقع عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن عودة إيران للاتفاق النووي مع القوى الكبرى من شأنها أن تؤخر وصولها إلى العتبة النووية أربعة أعوام، وأن إسرائيل تؤيد عودة إيران للاتفاق النووي، لكنها تعارض أن يكون هذا الاتفاق ”سيئا“.

استئناف المفاوضات

وتنطلق الشهر المقبل جولة مفاوضات جديدة في فيينا بين واشطن وطهران، بمشاركة الدول الكبرى، عقب فشل 6 جولات سابقة، فيما تنطلق الجولات الجديدة بعد أن أصبح في إيران رئيس جديد تعتبره إسرائيل متشددا.

ويأتي ذلك في وقت شهدت الفترة الأخيرة زيادة حدة التوتر بين إسرائيل وإيران في الساحة البحرية، وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مؤخرا بأن ”إسرائيل مستعدة لشن عمل عسكري ضد إيران على خلفية مهاجمة السفن الجارية في منطقة الخليج“، مشددا على أن ”طهران أصبحت خطرا دوليًا وإقليميًا وليس خطرا على إسرائيل وحدها“.

ويعتقد الموقع أن إسرائيل استغلت بشكل جيد واقعة الاعتداء على السفينة ”ميرسر ستريت“، التي شهدت مقتل اثنين من أفراد الطاقم، أحدهما روماني والآخر بريطاني، وعملت بشكل جيد على حشد الرأي العام العالمي ضد إيران، لا سيما بعد انضمام دول أوروبية للإدانات التي صدرت ضدها.