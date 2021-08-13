تبعد عن كابول 50 كم.. طالبان تسيطر على مدينة "بولي علم"

فرضت حركة طالبان، اليوم الجمعة، سيطرتها على مدينة بولي علم الرئيسية في محافظة لوغار والواقعة على مسافة 50 كلم فحسب عن جنوبي العاصمة كابول، وفق ما نقل مسؤول محلي.

وقال سعيد قريب الله سادات، إن ”طالبان تسيطر على كافة المنشآت الحكومية في بولي علم، فرضوا سيطرة تامة والمعارك متوقفة حاليا“.

وفجر اليوم الجمعة، أعلنت حركة طالبان، أنها استولت على قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، ما يترك العاصمة فقط وبعض الجيوب حولها تحت سيطرة قوات الحكومة الأفغانية.

وقال متحدث باسم طالبان، عبر حساب موثق على موقع ”تويتر“، إنه ”تم فتح قندهار بالكامل، المجاهدون وصلوا إلى ساحة الشهداء في المدينة“.

وأكد أحد سكان المدينة تلك المزاعم، حيثُ قال إن القوات الحكومية يبدو أنها انسحبت بشكل جماعي إلى منشأة عسكرية خارج المدينة.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني أفغاني، إن ”اشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي طالبان تجري داخل مدينة قندهار“، مشيرًا إلى أنه تم وقف جميع الرحلات من وإلى مطار المدينة بسبب تلك الاشتباكات.

وجاء إعلان طالبان سيطرتها على قندهار بعد ساعات قليلة من سيطرة الحركة أيضًا، يوم أمس الخميس، على مدينة هرات، ثالث كبرى المدن في أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤول أمني رفيع المستوى.

وقال المصدر إن طالبان ”استولت على كل شيء“ في مدينة هرات، مشيرًا إلى أن القوات الأفغانية انسحبت إلى قاعدة عسكرية في بلدة غزارة القريبة؛ وذلك بهدف ”تجنب مزيد من الأضرار في المدينة“.

وسيطرت طالبان على مدينتين رئيسيتين إضافة إلى سيطرة حركة طالبان كذلك على مدينة غزنة، تزيد الضغط على الحكومة المحاصرة، قبل أسابيع قليلة من انتهاء المهمة العسكرية الأمريكية في البلاد.

ومدينة غزنة هي أقرب عاصمة ولاية من كابول، إذ تبعد عنها 150 كيلو مترا فقط، في الوقت الذي يشن المتشددون هجوما عليها منذ شهر أيار/ مايو الماضي، مع بدء انسحاب القوات الأجنبية، الذي من المقرر أن يُستكمل بحلول نهاية شهر آب/أغسطس الجاري، وذلك بعد أن كانت تنتشر في أفغانستان منذ ما يقرب من 20 عامًا، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.