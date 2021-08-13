مسؤول: طالبان تحتجز قائدا كبيرا في "هرات" غرب أفغانستان

أكد عضو مجلس محلي أن مقاتلي طالبان احتجزوا محمد إسماعيل خان، القائد المعروف لجماعة مسلحة، اليوم الجمعة، وذلك بعد استيلائهم على مدينة هرات غرب البلاد.

وقال غلام حبيب هاشمي، عضو المجلس المحلي، قد تم تسليم خان، الذي كان يقود المقاتلين ضد طالبان في الأسابيع الماضية، مع حاكم الإقليم ومسؤولي أمن بموجب اتفاق.

وأضاف: ”وافقت طالبان على عدم توجيه أي تهديد إلى مسؤولي الحكومة الذين يستسلمون أو إلحاق ضرر بهم“.

وخان هو أحد أبرز قادة الحرب في أفغانستان ومعروف باسم أسد هرات، وحارب المحتلين السوفييت في الثمانينيات. كما كان عضوا مهما في التحالف الشمالي الذي أطاحت قواته بدعم أمريكي بطالبان في 2001.

وأكد ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان اعتقال خان.

وكانت طالبان قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنها استولت على قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، ما يترك العاصمة فقط، وبعض الجيوب حولها تحت سيطرة قوات الحكومة الأفغانية.

وقال متحدث باسم طالبان، عبر حساب موثق على تويتر، قد ”تم فتح قندهار بالكامل.. المجاهدون وصلوا إلى ساحة الشهداء في المدينة“.

وأكد أحد سكان المدينة هذه المزاعم، قائلا لوكالة فرانس برس إن القوات الحكومية يبدو أنها انسحبت بشكل جماعي إلى منشأة عسكرية خارج المدينة.

وجاء إعلان طالبان سيطرتها على قندهار بعد ساعات قليلة من سيطرة الحركة أيضا يوم الخميس على مدينة هرات، ثالث كبرى المدن في أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤول أمني وصفته ”فرانس برس“ بأنه رفيع المستوى.

وقال المصدر إن طالبان ”استولت على كل شيء“ في مدينة هرات، مشيرا إلى أن القوات الأفغانية انسحبت إلى قاعدة عسكرية في بلدة غزارة القريبة؛ وذلك بهدف ”تجنب مزيد من الأضرار في المدينة“.

وسيطرت طالبان على مدينتين رئيسيتين تزيد الضغط على الحكومة المحاصرة، قبل أسابيع قليلة من انتهاء المهمة العسكرية الأمريكية في البلاد.

وبحسب ”أسوشيتد برس“، يمثل الاستيلاء على قندهار وهرات ”أكبر الجوائز“ حتى الآن لطالبان، التي استولت على 12 من عواصم المقاطعات الأفغانية البالغ عددها 34، في إطار حملة خاطفة استمرت أسبوعا.

وسيطرت حركة طالبان كذلك على مدينة غزنة، وفق ما أفاد نائب محلي بارز لـ“فرانس برس“، يوم الخميس.