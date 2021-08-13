الصين تعترض على إجراء منظمة الصحة العالمية تحقيقا جديدا حول فيروس كورونا على أراضيها‎‎

رفضت الصين اليوم الجمعة، دعوة أطلقتها منظمة الصحة العالمية لإجراء تحقيق جديد على أراضيها؛ للبحث عن أصل فيروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكدة ضرورة إتباع نهج ”علمي“ وليس ”سياسيا“.

وقال ما تشاوتشو نائب وزير الخارجية الصيني: ”نعارض تسييس البحث عن الأصول والتخلي عن التقرير المشترك“ بين الصين ومنظمة الصحة العالمية الذي نُشر بعد زيارة الخبراء الدوليين في كانون الثاني/ يناير إلى ووهان.

وحثت منظمة الصحة العالمية، الخميس، كل الدول على نشر ”جميع البيانات الخاصة بالفيروس“، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب).

وهذا النداء موجه خصوصا إلى الصين، حيث ما زال احتمال أن يكون فيروس كورونا تسرب من مختبر في مدينة ووهان، حيث ظهر في نهاية 2019، قائما.

وزار فريق من الخبراء الدوليين أرسلته منظمة الصحة العالمية ووهان في كانون الثاني/ يناير 2021، ولم يسمح تقريرهم الذي وضع بالتعاون مع خبراء صينيين، بالتوصل إلى نتيجة نهائية حول أصل الفيروس.

وبعد قراءة التقرير، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس إن التحقيق في مختبر الفيروسات في ووهان لم يكن كافيا.

وردت بكين على منظمة الصحة العالمية الجمعة، بتأكيد موقفها الذي دافعت عنه لأشهر، وهو أن التحقيق الأولي المشترك كافٍ، وطلبات الحصول على بيانات إضافية لها دوافع سياسية خفية.

وقال ما تشاوتشو: ”نحن ندعم البحث العلمي“، مضيفا: ”نعارض تسييس البحث عن الأصول والتخلي عن التقرير المشترك“ بين الصين ومنظمة الصحة العالمية.

وكانت الدراسة ذكرت أن السيناريو الأكثر ترجيحا، هو انتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان وسيط.

وأكدت أنه من ”المستبعد إلى أقصى حد“ أن يكون الفيروس قد جاء من المختبر.

ورفض مساعد وزير الخارجية الصيني، طلبات منظمة الصحة العالمية لإجراء تحقيقات إضافية.

وقال إن ”نتائج وتوصيات التقرير المشترك اعترف بها المجتمع الدولي والمجتمع العلمي“.

وأضاف أن ”البحوث المستقبلية يجب أن تتابع، وألا تجري إلا على أساس هذا التقرير“، مؤكدا أنه ”يجب ألّا نبدأ من الصفر من جديد“.

وأودى الوباء بحياة ما لا يقل عن 4.3 مليون شخص، وضرب الاقتصاد العالمي منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/ كانون الأول 2019.