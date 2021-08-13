بعد قندهار.. طالبان تسيطر على لشكركاه عاصمة إقليم هلمند ومعظم مدينة "هرات"

استولت حركة طالبان، اليوم الجمعة، على لشكركاه عاصمة إقليم هلمند في جنوب أفغانستان، وذلك بعد قتال عنيف على مدى أسبوعين.

ونقلت ”رويترز“ عن مسؤول في الشرطة الأفغانية طلب عدم الكشف عن اسمه قوله، إن ”مسؤولي الحكومة وكبار مسؤولي القوات المسلحة غادروا آخر معقل للحكومة في البلدة في طائرة هليكوبتر قرب منتصف الليلة الماضية“.

وأضاف المسؤول: ”استسلم حوالي 200 من أفراد قوات الدفاع والأمن الوطني الذين بقوا في مجمع الحاكم، لطالبان بعد تدخل شيوخ القبائل“.

إلى ذلك، أفاد مسؤول محلي أن مقاتلي حركة طالبان انتزعوا السيطرة على معظم أنحاء مدينة هرات، ثالث أكبر مدينة في أفغانستان.

وقال غلام حبيب هاشيمو لـ“رويترز“ إن ”القوات الحكومية تسيطر فقط على المطار ومعسكر للجيش في المدينة التي يقطنها نحو 600 ألف نسمة، قرب الحدود مع إيران“.

وأضاف أن ”العائلات إما غادرت أو تختبئ في منازلها“.

وكانت طالبان أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنها استولت على قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، ما يترك العاصمة فقط، وبعض الجيوب حولها تحت سيطرة قوات الحكومة الأفغانية.

وقال متحدث باسم طالبان، عبر حساب موثق على تويتر، إنه ”تم فتح قندهار بالكامل.. المجاهدون وصلوا إلى ساحة الشهداء في المدينة“.

وأكد أحد سكان المدينة هذه المزاعم، قائلا لوكالة فرانس برس إن القوات الحكومية يبدو أنها انسحبت بشكل جماعي إلى منشأة عسكرية خارج المدينة.

وجاء إعلان طالبان سيطرتها على قندهار بعد ساعات قليلة من سيطرة الحركة أيضا، يوم الخميس، على مدينة هرات، ثالث كبرى المدن في أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤول أمني وصفته ”فرانس برس“ بأنه رفيع المستوى.

وقال المصدر إن طالبان ”استولت على كل شيء“ في مدينة هرات، مشيرا إلى أن القوات الأفغانية انسحبت إلى قاعدة عسكرية في بلدة غزارة القريبة؛ وذلك بهدف ”تجنب مزيد من الأضرار في المدينة“.

وسيطرة طالبان على مدينتين رئيسيتين تزيد الضغط على الحكومة المحاصرة، قبل أسابيع قليلة من انتهاء المهمة العسكرية الأمريكية في البلاد.

وبحسب ”أسوشيتد برس“، يمثل الاستيلاء على قندهار وهرات ”أكبر الجوائز“ حتى الآن لطالبان، التي استولت على 12 من عواصم المقاطعات الأفغانية البالغ عددها 34، في إطار حملة خاطفة استمرت أسبوعا.

وسيطرت حركة طالبان كذلك على مدينة غزنة، وفق ما أفاد نائب محلي بارز لـ“فرانس برس“، يوم الخميس.

ومدينة غزنة هي أقرب عاصمة ولاية من كابول، إذ تبعد عنها 150 كيلو مترا فقط، ويشن المتشددون هجوما عليها منذ أيار/ مايو الماضي، مع بدء انسحاب القوات الأجنبية، الذي من المقرر أن يُستكمل بحلول نهاية الشهر الجاري.

وكان دبلوماسيون أعلنوا أمس الخميس، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يناقش مسودة بيان تندد بهجمات حركة طالبان على مدن وبلدات فيما تسبب في خسائر في صفوف المدنيين، وتهدد بفرض عقوبات بسبب انتهاكات وأعمال تهدد السلم والاستقرار في أفغانستان.

ويتعين أن يوافق أعضاء المجلس الخمسة عشر جميعا على البيان الرسمي، الذي أعدت مسودته إستونيا والنرويج، واطلعت عليها ”رويترز“.

وتؤكد المسودة أيضا “ أن إمارة أفغانستان الإسلامية غير معترف بها في الأمم المتحدة، وتعلن أنه (المجلس) لا ولن يدعم إقامة أي حكومة في أفغانستان يتم فرضها بالقوة العسكرية، أو عودة إمارة أفغانستان الإسلامية“.

وتقول المسودة: ”يندد مجلس الأمن بأشد العبارات الممكنة بالهجمات المسلحة لقوات طالبان على مدن وبلدات في أنحاء أفغانستان، فيما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين“.

وتؤكد أيضا أن المجلس مستعد ”لفرض عقوبات إضافية على المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان، أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بمن فيهم الضالعون في هجمات استهدفت مدنيين، وعلى الأفراد أو الكيانات المشاركين أو الداعمين لأعمال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن“.