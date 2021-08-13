أنقرة تتهم الأكراد.. مقتل جندي تركي في هجوم شمال العراق

قالت وزارة الدفاع التركية إن مسلحين أكرادا نفذوا هجوما بقذائف المورتر على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق، أمس الخميس، مما تسبب في إصابة جندي تركي، توفي لاحقا في المستشفى.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن القوات التركية ردت على الفور على منفذي الهجوم وتمكنت مما أسمته ”تحييد“ 3 مسلحين من حزب العمال الكردستاني، مستخدمة مصطلحا يعني عادة قتلهم.

وكانت قاعدة عسكرية تركية في محافظة نينوى العراقية تعرضت، الخميس، لهجوم بثلاثة صواريخ.

وقال مصدر أمني عراقي لـ“إرم نيوز“ إن ”قاعدة زليكان في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى تعرضت إلى هجوم بثلاثة صواريخ، انطلقت من مواقع قريبة للمنطقة التي تضم القاعدة، وسقطت في محيطها، دون ورود أنباء عن وجود ضحايا“.

وأشار المصدر، الذي طلب حجب هويته، إلى أن ”المعلومات الأولية عن الصواريخ تشير إلى أنها من نوع كاتيوشا“.

وأضاف أن ”استنفارًا عسكريًا شهدته المدينة التي تضم القاعدة، حيث حلقت طائرات يُعتقد أنها تركية في الأجواء تحسبًا للطوارئ، فيما بدأت تحقيقات حول الأمر“.

وتجتاح تركيا منذ أسابيع الشريط الحدودي مع العراق، حيث نشرت قوات عسكرية إضافية، واستهدفت عدة قرى حدودية بالقصف الجوي والمدفعي؛ ما تسبب بهجرة مئات السكان المحليين جراء تردي الأوضاع، وتوغل القوات التركية هناك.

وكثفت تركيا في الآونة الأخيرة ضرباتها ضد قواعد حزب العمال الكردستاني، وسط رفض الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، فيما تتكرر الدعوات العراقية إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي، الذي يعد انتهاكًا صريحًا للسيادة العراقية.