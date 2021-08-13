إحالة المتهمين بقتل "فتاة كفر الدوار" للمحاكمة.. والنيابة المصرية تكشف التفاصيل الكاملة للجريمة

أحال النائب العام في مصر، المتهمين في واقعة قتل مساعدة طبيب في محافظة البحيرة، والمعروفة إعلاميا باسم ”فتاة كفر الدوار“، للمحاكمة، فيما كشفت النيابة التفاصيل الكاملة للجريمة التي وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري.

وبحسب بيان رسمي صادر عن النيابة العامة في مصر، فإن المتهمين -وهم صديقة المجني عليها وشاب وطفل- ”بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحها منذ شهرين، ووضعوا لذلك مخططا أعدوا فيه أسلحة بيضاء وأقراصا منومة وأدوات أخرى“.

وأضاف البيان: ”تبين من خلال التحقيقات، أن المتهمة ”ارتبطت بعلاقة صداقة بالمجني عليها منذ 4 أعوام تخللها مشاركتهما العمل بالعيادة، ثم على إثر خلافات بينهما -لتميز المجني عليها عن المتهمة في العمل، وسوء وتدهور علاقتهما- سعت المتهمة للانتقام منها بقتلها“.

وأضاف: ”أوهمت المتهمة الشاب في يونيو الماضي بسرقة المجني عليها مصوغات ذهبية ومبالغ مالية منها واتفقت معه لذلك على قتلها، وأمدته بصورتها ليتعرف عليها وبعنوان محل عملها ومواعيد قدومها ومغادرتها منه“.

وتابع البيان أن الشاب ”المذكور راقبها وعاين العيادة التي تعمل فيها للتأكد من هويتها وما أُمِدّ به معلومات، ثم اتفق والمتهمة على شراء أقراص منومة لتدسها إلى المجني عليها بمشروب تقدمه إليها لينقلاها بعد غياب وعيها بمركبة آلية (توك توك) لمنطقة نائية لقتلها بعد استرداد ما ادعت المتهمة سرقتها منها“.

وزادت النيابة العامة بالقول: ”أخفق المتهمون في إحضار المركبة، فاتفقوا على قتل المجني عليها داخل العيادة محل عملها، وأعدوا لذلك الأقراص المنومة وأسلحة بيضاء ولاصقا لتكميم فمها وتكبيلها وأدوات أخرى، وحددوا لارتكاب جريمتهم يوما تكون المجني عليها فيه بمفردها في العيادة دون تواجد الطبيب“.

وقال البيان: ”ولما جاء يوم الثالث من أغسطس، وأيقنوا تواجدها بمفردها بالعيادة، انتقلت المتهمة إليها والتقتها بدعوى زيارتها وقدمت إليها مشروبا مدسوسا فيه الأقراص المنومة بينما كَمِن المتهمان الآخران على مقربة من العيادة في انتظار أن تفقد المجني عليها وعيها“.

وأضاف: ”عندما أبت المجني عليها تناول الشراب، استدعت المتهمة شريكيها في الجريمة خلسة خلال اتصال هاتفي وأمرتهما بالحضور، ولما اختلوا ثلاثتهم بها كمم المتهمان فمها وطرحاها أرضا وأطبقا على عنقها لخنقها، فقاومتهما وأحدثت بأحدهما إصابات برقبته وأحد ذراعيه وصدره“.

وتابع: ”وخلال لفظ المجني عليها أنفاسها الأخيرة من الاختناق، انتاب أحد المتهمين الرعب ففر من مسرح الجريمة، بينما أجهز الآخر عليها ورطم رأسها بالأرض وكالت المتهمة لرأسها ركلات عدة ثم طعنتها بسكين في أماكن متفرقة من جسدها حتى ماتت“.

وانتزع الشاب والفتاة بعد ذلك مصوغات ذهبية من المجني عليها وهاتفها ومبلغا ماليا كان معها وهاتفا كان بالعيادة، ثم أخفيا معالم الجريمة بإتلاف أسلاك آلة المراقبة المثبتة بالعيادة وتحطيمها منهما أنها لم تسجل ما حصل وفرا هاربين.

وكانت النيابة العامة، قد استمعت إلى شهادة 11 شخصا، بينهم والدا الضحية، ومالك العيادة، وعاملان بها، وخطيب المتهمة الذي أكد ما اعتراها من حقد وغيرة تجاه المجني عليها قبل قتلها.

وأشارت النيابة في السياق إلى ”ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية من أن سبب وفاة المجني عليها وما بها من إصابات يوافق ما انتهت إليه التحقيقات، وكذا ما ثبت بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية من تطابق البصمات الوراثية المأخوذة من قصاصات شعر رفعت من مسرح الجريمة وعينات دماء وخلايا علقت باللاصق الذي كمم به فاه المجني عليها، وبنصل السكين، وبملابس وحذاء أحد المتهمين مع البصمات الوراثية المأخوذة من جثمان الضحية“.

وبحسب النيابة العامة، أقر المتهمون الثلاثة بارتكابهم الواقعة تفصيلا، وأكدوا صحة ما أظهرته تسجيلات الكاميرا قبل تحطيمها.

وقالت النيابة العامة، إن بناء على ذلك، ”أمر النائب العام بإحالة المتهمين الثلاثة، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهم عما نسب إليهم من قتلهم فتاة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بدائرة قسم شرطة كفر الدوار“.