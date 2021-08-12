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إنجلترا.. سقوط عدة قتلى بإطلاق نار في مدينة بليموث
تاريخ النشر: 12 أغسطس 2021 20:17 GMT
تاريخ التحديث: 12 أغسطس 2021 21:15 GMT

إنجلترا.. سقوط عدة قتلى بإطلاق نار في مدينة بليموث

ذكرت قناة سكاي نيوز، الخميس، أن عدة قتلى سقطوا في واقعة إطلاق نار بمدينة بليموث في إنجلترا. ولم تذكر القناة عددا محددا للضحايا. وقال جوني ميرسر، وهو مشرع محلي

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المصدر: رويترز

ذكرت قناة سكاي نيوز، الخميس، أن عدة قتلى سقطوا في واقعة إطلاق نار بمدينة بليموث في إنجلترا.

ولم تذكر القناة عددا محددا للضحايا.

وقال جوني ميرسر، وهو مشرع محلي عن حزب العمال، على تويتر: ”الواقعة لا علاقة لها بالإرهاب، والمشتبه به الهارب ليس في بليموث“.

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